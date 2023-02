Safran veut livrer environ 1.700 moteurs LEAP en 2023

Pour Safran, l'année 2022 a été une très belle année, qui confirme l'amélioration du trafic aérien international ainsi que la bonne tenue des activités de défense. Tous les indicateurs de l'équipementier aéronautique sont positifs à l'exception de l'activité cabine (Aircraft Interiors), qui a enregistré une perte de 140 millions d'euros l'an dernier. Pour autant, le motoriste ne retrouve pas encore le niveau de ses indicateurs économiques et financiers de 2019, ceux d'avant la crise du COVID-19, mais il s'en rapproche.

En 2022, le chiffre d'affaires du motoriste, qui conçoit et fabrique en partenariat avec General Electric le LEAP pour les A320neo, les 737 MAX et désormais pour les 919 du chinois COMAC, a bondi de près de 25%, à 19 milliards d'euros. Loin encore du niveau de 2019 où le motoriste avait réalisé 24,6 milliards de chiffre d'affaires. Soit encore un différentiel de près de 23%. L'an dernier, la rentabilité s'est également améliorée de 33% (2,4 milliards de résultat opérationnel courant, contre 3,8 milliards en 2019). Enfin, le groupe a généré 2,6 milliards d'euros de cash-flow, en hausse de 59%.

Safran en forme

La performance financière de Safran, qui vend à prix coûtant ses moteurs neufs en première monte, repose principalement sur la maintenance des avions civils et la vente de pièces de rechange. Le groupe, qui a réalisé 50% de son activité en 2022 dans le domaine de la propulsion (dont 1.136 moteurs LEAP et 60 CFM-56 livrés), bénéficie à plein du retour en vol de ses moteurs dans le monde, essentiellement les CFM-56, qui se rapproche du niveau de 2019 (97%). Les régions Amérique du nord, Moyen-Orient et Amérique du Sud sont déjà au-dessus des niveaux de 2019. Ainsi, les activités de services pour les moteurs civils ont progressé de 29,3% en 2022. En outre, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, se réjouit du faible nombre d'avions équipés de CFM-56 mis en retrait (114 en 2022, 84 en 2021).

Même si le trafic aérien a redécollé, ces performances ont été toutefois acquises dans un environnement international difficile avec la guerre en Ukraine. En 2022, Safran a perdu 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en Russie, qui fait l'objet de sanctions économiques depuis l'invasion que Vladimir Poutine a lancée en février 2022 en Ukraine. Par ailleurs, il est confronté aux tensions de la chaîne de fournisseurs pour suivre la montée en cadence des grands programmes aéronautiques civils mais aussi militaires ainsi qu'aux aléas provoqués par des ruptures d'approvisionnement en matière premières (métalliques et chimiques) et des composants électroniques, qui colonisent de plus en plus les moteurs, les nacelles, les trains d'atterrissage... Ce point d'attention sur les capacités de production de la chaîne d'approvisionnement restera « prégnant durant toute l'année 2023 », a confirmé sans surprise Olivier Andriès.

« Il faut se mettre en situation de se battre tous les jours pour avoir des pièces et des matières premières pour pouvoir livrer nos clients », a-t-il expliqué.

Nouvelle hausse prévue en 2023

En l'absence de nouvelles crises de l'économie mondiale, Safran prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 23 milliards d'euros et un résultat opérationnel d'environ 3 milliards d'euros. Cette prévision s'appuie notamment sur un retour du trafic aérien dès cette année au niveau de 2019 pour les avions court et moyen-courriers. Une performance que Safran compte atteindre en raison d'une augmentation d'environ 50% du nombre de livraisons de moteurs LEAP (A320neo, 737 MAX et 919). Soit environ 1.700 moteurs. Safran vient d'ailleurs de remporter le contrat pour équiper de LEAP les 400 Airbus et Boeing commandés par Air India. Soit plus de 800 moteurs. Safran prévoit également une hausse entre 20 % et 22 % du chiffre d'affaires des activités de services des moteurs civils.

Pour réussir cette feuille de route, Safran devra relever un certain nombre de défis, notamment gérer la montée en cadence des livraisons de première monte des moteurs LEAP et de compenser l'impact de l'inflation, qui sera, selon Olivier Andriès, « plus forte en 2023 qu'en 2022 ». Safran est plus que jamais prêt à effacer la crise du COVID-19 et retrouver les sommets de 2023.