Vega C : après l'échec du premier vol commercial, Arianespace suspend tous les vols

Les vols du lanceur spatial Vega-C seront suspendus le temps d'une commission d'enquête, a indiqué, ce mercredi, le président d'Arianespace, Stéphane Israël. C'est la conséquence de l'échec du premier vol commercial que devait réaliser ce lanceur léger européen dans la nuit de mardi à mercredi, avec à son bord deux satellites d'Airbus Space.

« La mission est perdue », a ainsi annoncé le président d'Arianespace, Stéphane Israël, depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane française, plus tôt dans la journée. « Avio travaille avec ses partenaires pour identifier la cause de l'anomalie qui a conduit à l'arrêt prématuré de la mission Vega C VV22 », a, de son côté, expliqué le groupe italien sur son site.

Des analyses en cours

Arianespace a constaté qu'il n'y avait pas eu de retombées de débris après le décollage. « Environ 2 minutes et 27 secondes après le décollage, une anomalie s'est produite sur le Zefiro 40 mettant ainsi fin à la mission Vega C. Des analyses de données sont en cours pour déterminer les raisons de cet échec », a communiqué Arianespace dans la nuit peu après l'échec de Vega-C.

Considéré comme la petite soeur de la future fusée géante Ariane 6, Vega C devait placer en orbite deux satellites d'observation de la Terre construits par Airbus, Pléiades Neo 5 et 6. Ces deux satellites, entièrement financés et fabriqués par son opérateur Airbus, sont les deux derniers satellites de la constellation Pléiades Neo, devant permettre d'imager n'importe quel point du globe plusieurs fois par jour avec une résolution de 30 cm. Plus petits, plus légers, plus agiles, précis et réactifs que la concurrence, ils sont les premiers de leur catégorie dont la capacité sera entièrement disponible commercialement.

« Mettre en évidence la cause de la défaillance »

La commission doit désormais établir les causes de la défaillance et proposer des solutions, a précisé Stéphane Israël. Coprésidée par Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA), cette commission « indépendante » aura « la responsabilité de mettre en évidence la cause de la défaillance et de proposer des actions correctives solides et durables pour garantir un retour en vol sûr et fiable de Vega C », a-t-il déclaré lors d'une courte conférence de presse. « Nous assumons pleinement la responsabilité de cet échec de Vega-C », a de son côté affirmé le patron d'Avio, maître d'oeuvre industriel de Vega-C, Giulio Ranzo.

21 lancements, trois échecs

L'Europe est ainsi privée à court terme de solution autonome pour lancer ses satellites, après le retard d'Ariane 6 et l'impossibilité d'utiliser la fusée russe Soyouz. Initialement prévu le 24 novembre, ce vol avait été repoussé d'un mois en raison d'un élément défectueux « lié à la coiffe », a précisé à l'AFP Stéphane Israël. Sans rapport a priori donc avec l'échec de cette nuit. Il s'agissait du premier vol commercial de Vega-C après son tir de qualification le 13 juillet. Présentée comme la petite soeur d'Ariane 6, la fusée utilise certains éléments communs (l'étage principale P120C).

Vega-C est une version améliorée du lanceur léger Vega, dont c'est le troisième échec en 21 lancements depuis 2012, quand Ariane 5 en a connu deux en 115 tirs depuis 1996 et Falcon 9 de Space X aucun en 59 tirs depuis le début de l'année. Pour l'Agence spatiale européenne (ESA), responsable des programmes de lanceurs européens, c'est un déboire de plus.

Il ne reste plus que deux Ariane 5 à lancer et le report à fin 2023 du vol inaugural d'Ariane 6, initialement prévu pour 2020, prive les Européens d'accès à l'orbite géostationnaire, à 36.000 kilomètres d'altitude, et de la capacité d'envoyer les charges les plus lourdes dans l'espace. Et faute d'accès au lanceur moyen Soyouz, dont Arianespace commercialisait les missions pour le compte de clients internationaux jusqu'en février, l'ESA a ainsi été contrainte de se tourner vers SpaceX pour lancer deux missions scientifiques.

