Blé : une récolte correcte en vue en France, malgré des rendements en baisse

Malgré des "aléas climatiques exceptionnels", qui ont fait légèrement baisser les rendements, la récolte de blé tendre devrait atteindre des niveaux quantitatifs corrects cette année, et sa qualité devrait correspondre à la moyenne décennale, a indiqué la filière dans un communiqué le 1er juillet.

"Cette campagne 2021/2022 a été difficile pour les producteurs", souligne Jean-François Loiseau, le président de l'organisation professionnelle Intercéréales, cité dans le communiqué.

Mais "dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, marqué par la guerre en Ukraine et des sécheresses dans plusieurs zones du monde, le blé français est au rendez-vous pour répondre à tous les besoins de notre marché intérieur et assurera son rôle à l'international", poursuit-il.

33,4 millions de tonnes de blé français entre 2017 et 2021

Selon Intercéréales et Arvalis -organisme de recherche appliquée financé et géré par les producteurs-, le rendement du blé tendre devrait atteindre "69,5 q/ha en France en 2022, soit une baisse de 2 % par rapport à 2021 et de 3 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années". Quant à la qualité, qui détermine l'usage et la destination finale des céréales, et qui est donc déterminante pour satisfaire les exigences des marchés en France

et à l'international, la teneur moyenne en protéines est "estimée à 11,6 %, une valeur correspondant à la moyenne décennale".

La filière souligne que "cette moyenne nationale masque néanmoins des

hétérogénéités importantes dans les territoires, en raison principalement des stress hydrique et thermique, et plus ponctuellement des épisodes de gel et de grêle".

La filière rappelle aussi que "ces données restent des prévisions et que la réalité des rendements et de la qualité de la récolte ne seront effectivement vérifiées qu'à la fin de celle-ci".

La France, premier producteur européen de blé tendre, a produit en moyenne 33,4 millions de tonnes de blé sur la période 2017-2021. Elle exporte la moitié de cette production, vers l'Union européenne (50%) et des pays tiers.

