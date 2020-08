Estée Lauder veut supprimer jusqu'à 2000 postes dans le monde

Le groupe de cosmétiques américain Estée Lauder (marques Estée Lauder, Clinique, Aveda, La Mer, Mac, Bobbie Brown) a annoncé jeudi 20 août la suppression de 1.500 à 2.000 postes ainsi que d'autres mesures d'économies après un trimestre marqué par une forte baisse de la fréquentation de ses magasins pendant la pandémie de coronavirus.

32 % de ventes en moins

La société a présenté un vaste plan sur deux ans prévoyant la fermeture de 10 à 15% de ses magasins, principalement en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. Le groupe compte en revanche investir dans le numérique afin d'accompagner la montée en puissance des achats et services en ligne. Coût prévu pour l'ensemble de ses opérations de restructuration : 400 à 500 millions de dollars.

Au quatrième trimestre de son exercice fiscal, qui s'est terminé le 30 juin, Estée Lauder a en effet vu ses ventes reculer de 32 %, à 2,43 milliards de dollars, et le groupe a subi une perte de 462 millions de dollars. Et sur l'ensemble de son année fiscale, son chiffre d'affaires a baissé de 4 %, à 14,29 milliards de dollars.

Un fabricant français dans la tourmente

Estée Lauder n'est pas le seul groupe cosmétique à souffrir des conséquences de la pandémie de Covid-19. En France, le Groupe Alès, connu pour ses marques Phyto et Lierac, a été placé en redressement judiciaire le 9 juillet dernier par le tribunal de commerce de Paris.

Cette procédure, qui ouvre une période de six mois d'observation, fait suite à un endettement financier net qui ne cessait d'augmenter pour atteindre, fin mai, à cause de différés liés à la crise sanitaire, 96,8 millions d'euros. Dans un communiqué de presse, la direction a assuré vouloir « rechercher toutes solutions permettant de pérenniser l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif, en mettant en place un processus de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation ou d'un plan de cession ».