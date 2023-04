Evénementiel : Sodexo augmente sa participation au sein de STH pour l'acquérir totalement

Devenir « la référence en matière de création d'expérience lors de grands événements ». Tel est l'objectif poursuivi par Sodexo à travers l'augmentation de sa participation au sein de STH, fournisseur de billetterie et de programmes de voyage liés aux événements sportifs internationaux.

« Sodexo Live!, l'activité de Sodexo dédiée au sport, aux événements et aux loisirs, a franchi une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan stratégique avec l'augmentation de la participation de Sodexo dans STH (Sports, Travel and Hospitality) à 100% », a annoncé le groupe dans un communiqué.

Développer « les marchés prometteurs du voyage »

Sodexo Live! possédait déjà depuis 2005 une participation dans STH. Il proposait notamment des programmes de voyages et d'événements pour les cinq dernières Coupes du monde de rugby, les Jeux olympiques, l'Open d'Australie ou encore Roland-Garros. Afin de poursuivre son objectif, le groupe a donc racheté les parts de l'autre actionnaire, le Groupe Mike Burton.

Cette opération, dont le montant n'est pas précisé, « représente pour l'entreprise une opportunité de poursuivre sa croissance et son développement sur les marchés prometteurs du voyage et de l'hospitalité avec une gouvernance simplifiée », a justifié Sodexo. « Cette opportunité permettra à nos clients d'offrir à leurs supporters une expérience encore plus exceptionnelle », a abondé la directrice générale de Sodexo Live! Nathalie Bellon-Szabo, citée dans le communiqué.

Implanté dans 53 pays, Sodexo emploie 422.000 personnes, dont environ un dixième dans Sodexo Live!. De son côté, STH est implanté au Royaume-Uni, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie, précise son site internet. Ce mardi, dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, l'action Sodexo était en légère baisse, après avoir ouvert à 97,500 euros, contre 97,800 euros à la clôture la veille.

Réflexion stratégique sur les activités lucratives de Sodexo

Cette annonce intervient alors que le groupe Sodexo a annoncé une réorganisation de son activité au début du mois d'avril. Le groupe de restauration collective et de services a fait part de son intention de scinder ses lucratives activités de titres restaurant et chèques cadeaux. Elles deviendront ainsi une entreprise distincte, cotée en Bourse, dont la famille Bellon restera l'actionnaire de référence, a-t-il annoncé en publiant ses résultats semestriels.

Prévue pour « courant 2024 », l'opération passera par une « distribution d'actions de (la nouvelle) entité aux actionnaires de Sodexo ». La holding familiale Bellon SA, principal actionnaire de Sodexo avec 42,8% du capital et 57,5% des droits de vote, « conservera un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités », précise un communiqué.

Depuis des mois, Sodexo avait engagé une « réflexion stratégique » sur le devenir de ces activités « avantages aux salariés » - chèques cadeaux, titres restaurant - qui sont lucratives et en forte croissance. Le groupe envisageait notamment de les développer avec un partenaire, tout en conservant le contrôle.

Un objectif de croissance interne revu à la hausse

Mais avec cette option « la valorisation sur le moyen et long terme n'était pas suffisante », a expliqué lors d'une conférence téléphonique la PDG et fille du fondateur de Sodexo, Sophie Bellon, conduisant le groupe à vouloir faire de cette activité, qui emploie 5.000 salariés, une entité autonome.

« L'activité "avantages et récompenses" va très bien, elle est portée par les taux d'intérêt, l'inflation (...) c'est le parfait moment pour mettre cette pépite sur le marché et lui permettre de voler de ses propres ailes », a-t-elle estimé. « Chaque entité, plus recentrée, serait ainsi dans une position renforcée pour poursuivre sa stratégie, atteindre ses objectifs et réaliser pleinement son potentiel », avec « une gouvernance dédiée », selon la PDG.

Au premier semestre de l'exercice décalé de Sodexo, de septembre 2022 à février 2023, la croissance interne (hors acquisitions, cessions et effets de change) du chiffre d'affaires des « services avantages et récompenses » s'élevait à 24,2% à 508 millions d'euros. Elle devrait être de 20% sur l'exercice, selon le groupe.

C'est quasiment le double de la croissance interne du chiffre d'affaires des « services sur site », qui est de 12,9% à 11,58 milliards d'euros. Le groupe a par ailleurs publié un bénéfice net de 440 millions d'euros, inférieur au consensus des analystes consultés par l'agence financière Bloomberg, qui tablait sur 470,4 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 12,08 milliards d'euros (+17,8%), un peu meilleur qu'attendu par ce consensus en revanche (11,86 milliards).

En dépit d'un environnement inflationniste qui comprime ses marges en restauration collective, Sodexo a relevé son objectif de croissance interne, désormais attendue à un niveau « proche de +11% », alors qu'il prévoyait entre +8% et +10% auparavant sur l'exercice. Le groupe, qui publiera son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre le 30 juin, confirme tabler sur une marge d'exploitation « proche de 5,5%, à taux constants ».

