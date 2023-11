Automobile : BMW accuse une baisse de son bénéfice net, malgré la hausse de ses ventes

[Article publié le vendredi 03 novembre 2023 à 10h24 et mis à jour à 12h30] Coup dur pour le constructeur automobile allemand BMW, qui a affiché au troisième trimestre un bénéfice net en baisse. Des résultats communiqués ce vendredi 3 novembre. Le constructeur allemand a ainsi enregistré une chute de 7,7% de son résultat net, à 2,9 milliards d'euros, « affecté notamment par l'évaluation de la valeur de ses opérations de couverture de taux d'intérêt », explique-t-il. A la Bourse de Francfort, le titre gagnait 3,55% à la mi-journée.

Le chiffre d'affaires du constructeur a grimpé de 3,4% sur un an, à 38,5 milliards d'euros, grâce à une hausse des livraisons de voitures, a indiqué le groupe. D'autre part, un effet de base a joué en raison d'un effet comptable qui avait « considérablement amélioré le bénéfice du groupe en 2022 ».

Spécialisé dans les voitures premium, BMW a vu ses livraisons grimper de 5,8% au troisième trimestre sur un an, à un total de 621.699 unités. La hausse principale concerne les modèles 100% électrique, dont les livraisons ont augmenté de 80% sur cette période.

Lire aussiVoitures électriques : le Chinois BYD a enregistré un bénéfice net en hausse de 82 %

Les ventes globales de la marque allemande ont augmenté en Europe (+12,9%) et aux Etats-Unis (+7,7%). En revanche, elles ont diminué en Chine de 1,8%, là où BMW réalise habituellement un tiers de son chiffre d'affaires. BMW a confirmé ses perspectives pour l'année, tablant sur une marge opérationnelle de son segment automobile entre 9 et 10,5%. « Ces gains doivent provenir de la vente de modèles à des prix plus élevés et de celle de modèles 100% électriques », explique le communiqué.

Le groupe prévoit une croissance « robuste » en 2023 sur les marchés européen et américain. En Chine, « d'après son scénario le plus optimiste », il s'attend seulement à une légère croissance par rapport à l'an dernier.

Volkswagen sous pression

La semaine passée, le constructeur allemand Volkswagen, premier constructeur européen, avait fait part de résultats flatteurs : son bénéfice net a doublé sur un an, à 4,3 milliards d'euros et son chiffre d'affaires est en hausse de 12%, à 78,8 milliards d'euros sur la période juillet-septembre. Des performances tirées par une croissance de 7,4% des ventes de voitures au troisième trimestre sur un an, boostée notamment par l'électrique (+40%).

Lire aussiLe Brésil : terrain de reconquête pour Renault

La part des voitures électriques de Volkswagen dans les livraisons globales a atteint 9%, signifiant que « l'objectif annuel compris entre 8 à 10% des livraisons totales reste clairement en vue », avait assuré le constructeur.

Mais le groupe aux dix marques trébuche toujours sur un point faible : la rentabilité de son activité, particulièrement pour la marque historique VW, alors qu'il a fait de cet indicateur de performance sa priorité. En raison de « l'imprévisibilité » de l'évolution « des marchés des matières premières », le constructeur a dû réviser son objectif de bénéfice opérationnel annuel.

Mercedes-Benz plombé par des ventes en baisse

Le constructeur allemand de véhicules premium Mercedes-Benz a annoncé, lui aussi la semaine passée, un bénéfice net en baisse au troisième trimestre, sur un an, plombé par des ventes en baisse et des coûts plus élevés que prévu. Le bénéfice net du constructeur a baissé de 7% sur un an, à 3,7 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué. C'est un peu mieux que ce que prévoyait le consensus des analystes de Factset qui tablait sur un bénéfice de 3,4 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires de Mercedes-Benz a reculé de 1,4% à 37,2 milliards d'euros, affecté par la baisse des livraisons de voitures particulières d'environ 5% au cours du trimestre sur un an, notamment « en raison d'une pénurie » de composants, explique le communiqué.

(Avec AFP)