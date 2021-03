Avec l'Arkana, Renault tente de se relancer sur le stratégique segment C

L'Arkana débarque enfin en Europe ! Trois ans après son lancement en Russie, puis en Corée du Sud l'an dernier, le SUV coupé de Renault arrive enfin en Europe, devenant ainsi le premier du genre sur ce marché. Jusqu'ici, seules les marques premium proposaient un SUV coupé. Pour Renault, l'Arkana revêt d'importants enjeux. Industriels bien sûr, mais aussi de repositionnement de la marque sur le segment C, le cœur du marché en Europe.

Une "synthèse" pour différentes clientèles

Pour Fabrice Cambolive, directeur des ventes et opérations de la marque Renault, l'Arkana est une façon de revenir sur le segment C avec une proposition de valeur différente qui doit permettre de réconcilier la clientèle des SUV et celle encore fidèle des berlines. Sa percée en Corée du Sud témoigne de ce succès. Lancé en mars, l'Arkana a raflé 2% du marché Sud-coréen pourtant très orienté...