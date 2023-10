Ford : l'accord sur les salaires va augmenter les coûts de production de 850 à 900 dollars par véhicule

L'impact de la grève lancée mi-septembre chez Ford s'est fait sentir. Il est estimé à 1,3 milliard de dollars, selon son directeur financier. Ford a présenté jeudi des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,2 milliard. Rapporté à chaque action hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice s'affiche à 39 cents quand le consensus tablait sur 46 cents.

Selon le directeur financier John Lawler, l'impact de la grève massive dans l'automobile américaine est estimé à 100 millions de dollars sur le bénéfice d'exploitation du constructeur au troisième trimestre et à 1,3 milliard au total, alors qu'« environ 80.000 véhicules » n'ont pas été fabriqués. « Nous faisons face à une incroyable quantité de travail et d'incertitudes », a-t-il pointé, affirmant que le redémarrage allait « être complexe » en particulier parce que de nombreux employés ont trouvé du travail ailleurs.

Hausse inévitable des coûts de fabrication

Le constructeur automobile américain subit, comme ses concurrents Stellantis et General Motors, un mouvement social qui mobilise près de 45.000 de leurs 146.000 employés encartés au syndicat United Auto Workers (UAW). Ford est néanmoins le premier des trois industriels à passer un accord avec le syndicat des travailleurs de l'automobile UAW mais il doit encore être ratifié par les adhérents, condition en général nécessaire pour lever un mot d'ordre de grève.

L'UAW a annoncé mercredi que les travailleurs de Ford reprendraient leur poste sans attendre, pour faire pression sur GM et Stellantis. John Lawler a affirmé que le coût de fabrication allait augmenter de 850 à 900 dollars par véhicule. En conséquence, le groupe va devoir augmenter « efficacité et productivité » pour « compenser le coût du travail plus élevé ».

« C'est le meilleur (accord) pour Ford car il va permettre à nos usines de redémarrer », a a insisté John Lawler, directeur financier. Le groupe « se concentre sur le redémarrage de trois usines d'assemblage » et le retour sur sites de quelque 20.000 employés, a par ailleurs fait savoir Jim Farley, patron du groupe, lors d'une conférence avec des analystes. Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, le titre Ford perdait 4,58%.

(avec AFP)