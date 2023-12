La grève chez Tesla en Suède atteint désormais le Danemark

Le mouvement de grève contre Tesla ne cesse de s'étendre dans le nord de l'Europe. Parti initialement de 130 mécaniciens de 10 ateliers en Suède le 27 octobre dernier, il est depuis devenu un conflit opposant le constructeur de véhicules électriques aux syndicats de plusieurs secteurs, et pas seulement liés à l'automobile.

Ce mardi 5 décembre, ce front commun a même été revendiqué au Danemark. 3F Transport, le plus important syndicat du pays, a rejoint la grève. « Concrètement, cela signifie que les dockers et les chauffeurs routiers ne recevront pas et ne transporteront pas de voitures Tesla en Suède », a indiqué l'organisation dans un communiqué.

« La solidarité est la pierre angulaire du mouvement syndical et s'étend au-delà des frontières nationales », a déclaré le président de 3F Transport, Jan Villadsen, cité dans le communiqué.

Choc de cultures

Si les ouvriers nordiques sont autant remontés contre le géant américain, c'est parce que ce dernier refuse de signer une convention collective sur les salaires. Or, celles-ci constituent la base du modèle du marché du travail nordique. Couvrant près de 90% de l'ensemble des salariés suédois et 80% des employés danois, elles régissent les conditions de travail et garantissent des minimas salariaux.

Bien qu'ils soient syndiqués, les ouvriers de Tesla ne bénéficient pas des conventions collectives sectorielles du fait que leur entreprise n'a pas signé celle qui régit leur secteur. Ainsi, selon le syndicat IF Metall, à l'initiative de la grève, les employés de Tesla ont « des salaires inférieurs, ne bénéficient pas des mêmes assurances et ont des retraites inférieures » par rapport aux autres travailleurs de l'industrie.

« Même si vous êtes l'une des entreprises les plus riches du monde, vous ne pouvez pas imposer vos propres règles. Nous avons des accords sur le marché du travail dans la région nordique, et vous devez les respecter si vous voulez diriger une entreprise ici », a fustigé le président de 3F.

Reste qu'Elon Musk, le patron de Tesla, a toujours rejeté les appels à la syndicalisation parmi ses 127.000 employés dans le monde et ne semble pas vouloir céder pour le moment. « Je pense qu'il s'agit d'une sorte de choc entre la culture suédoise ou européenne et la façon américaine de faire des affaires », estime Marie Nilsson, la présidente d'IF Metall.

11 syndicats engagés mais un impact encore limité

Au total désormais, ce sont donc onze syndicats qui ont annoncé des mesures de solidarité envers les ouvriers suédois de Tesla. Comme par exemple les dockers, qui bloquent depuis début novembre le « chargement et le déchargement des voitures Tesla » dans les ports des villes de Malmö, Södertälje, Göteborg et Trelleborg.

Fin novembre, le syndicat des employés des services et des communications a aussi rejoint le mouvement, annonçant qu'il cessait les livraisons et ramassages de courrier et de colis assurés par les groupes PostNord et CityMail auprès de tous les sites de Tesla en Suède. Cela signifie que les pièces détachées et composants ne sont pas livrés, notamment les plaques d'immatriculation des nouveaux véhicules. De quoi susciter l'ire d'Elon Musk qui a saisi la justice.

Selon l'agence de presse suédoise TT, l'impact de la grève est toutefois limité jusqu'à présent. Le travail se poursuit en effet dans plusieurs centres de service de Tesla et les expéditions de voitures du constructeur américain ont été réacheminées par la route pour éviter le blocus des ports.

