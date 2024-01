Leasing social : 35.000 véhicules vont être à disposition en 2024, le gouvernement veut accélérer

Les demandes pour le leasing social s'envolent et le gouvernement veut suivre le rythme. Près de 35.000 voitures électriques à une centaine d'euros par mois seront ainsi mises en location cette année pour les ménages les plus modestes, a promis l'actuel ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, désormais en charge des Transports.

C'est 10.000 de plus que ce qui avait été annoncé en décembre dernier par Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique. Et le gouvernement veut augmenter la cadence, a indiqué ce lundi matin Christophe Béchu, qui se rendait dans une concession pour remettre la première voiture bénéficiant de ce leasing social.

Lire aussiAutomobile : gros succès pour le leasing électrique, « plus de 80.000 demandes »

La raison ? Plus de 90.000 personnes ont indiqué vouloir être « tenus au courant » dans un formulaire à disposition sur la plateforme du ministère de la Transition énergétique. Afin d'augmenter le nombre de véhicules disponibles, le ministre a indiqué « discuter avec les concessionnaires. On est en train de consolider ces disponibilités ».

« On avait prévu 20.000 voitures, on est en train de voir la suite », a confirmé Sandrine Bouvier de Stellantis, le groupe propriétaire de Peugeot et Citroën. « On pourrait monter au moins au double », notamment sur d'autres modèles que la Peugeot 208, chez Opel, Fiat ou chez Jeep

Essentiellement des jeunes et des familles

L'offre attire essentiellement « des jeunes qui roulaient en voiture d'occasion, ou des familles qui passent à l'électrique », avec des SUV comme l'Opel Mokka ou le Peugeot 2008, a souligné Mme Bouvier. Dans la concession où la première voiture a été remise au client, « le leasing social représente 80 % des ventes en ce début d'année et a animé les dernières journées portes ouvertes », souligne Antoine Gregori, directeur commercial véhicules neufs de la concession.

Plusieurs constructeurs s'étaient immédiatement positionnés lors de l'annonce, affichant des offres de location à prix imbattables comme Renault et sa Twingo électrique à 40 euros par mois ou Stellantis et sa nouvelle C3 électrique pour 54 euros par mois.

Lire aussiLeasing social : Emmanuel Macron lance (enfin) la voiture électrique à 100 euros

Ce leasing social, promesse d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle, « va faire des petits chez nos voisins », a assuré Christophe Béchu. Pour rappel, seules les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros et qui roulent plus de 8.000 km par an ou habitent à plus de 15 km de leur lieu de travail peuvent en bénéficier.

Toujours pas de nouvelles du bonus écologique

Si cette mesure trouve son public, le ministre ne dit toujours pas un mot sur le bonus écologique. Car le décret relatif aux aides à l'acquisition de véhicules, établissant les montants du bonus écologique, de la prime à la conversion et de la prime rétrofit n'est toujours pas paru au journal officiel. Une attente qui commence à peser du côté des professionnels du secteur, alors que les rumeurs sur une baisse du bonus de 1.000 euros ont largement circulé ces derniers temps.

Tant que ce décret n'est pas paru, l'ancien bonus s'applique donc. Les ménages qui achètent des véhicules neufs électriques bénéficient actuellement de l'aide de 5.000 euros.