Mercedes, Hyundai, Hopium... ces projets de voiture hydrogène qui ont fait un flop

La promesse était belle : une berline fonctionnant à hydrogène, fabriquée en France, par une startup française. Tel était le projet d'Hopium, créée en 2018 par l'ancien pilote de course automobile Olivier Lombard, avec son modèle baptisé Machina.

Des ambitions en partie douchées la semaine dernière quand la jeune pousse a annoncé son placement en redressement judiciaire. Mais tous les espoirs de voir un jour ce véhicule être commercialisé ne sont néanmoins pas morts : Hopium assure pouvoir se refinancer auprès du fonds Atlas Special Opportunities. Cet argent frais devra « permettre à la société de poursuivre son activité sur les 12 prochains mois et de développer sa pile à combustible » jusqu'à la réalisation d'un prototype, expliquait-elle.

Des millions d'euros ont en tout cas déjà été engloutis dans ce projet. 4,1 millions d'euros rien que l'année dernière après plusieurs augmentations de capital. Malgré tout, Hopium affichait au 31 décembre 2022 des capitaux propres négatifs (-10,4 millions d'euros) et une trésorerie également dans le rouge, à -1,3 million d'euros.

Seulement deux modèles à hydrogène en France

La Machina d'Hopium n'est toutefois pas le seul projet de voiture fonctionnant à l'hydrogène à avoir été stoppé en route. Dès 2010, Mercedes-Benz a produit la B-Class F-Cell, une voiture à hydrogène à pile à combustible, pour des essais en flotte limitée. Elle a ensuite été proposée à la location dans certains marchés. Mais le coût des infrastructures a fait stoppé le développement du constructeur allemand.

En 2013, Hyundai a lancé la ix35 Fuel Cell, également connue sous le nom de Tucson Fuel Cell dans certains marchés. Il s'agissait d'un SUV fonctionnant à l'hydrogène, alimenté par une pile à combustible.

En 2019, la startup britannique Riversimple Rasa a développé la Rasa, une petite voiture à hydrogène conçue pour être économe en énergie et durable. Cependant, l'entreprise a rencontré des difficultés financières et la commercialisation de la Rasa a été retardée à plusieurs reprises. Bien que Riversimple existe toujours, le succès commercial de la Rasa n'est pas encore acquis.

Enfin, en 2021, Hyundai a suspendu les projets de sa marque Genesis, dont la commercialisation était initialement prévue en 2025, suite à des problèmes rencontrés sur sa nouvelle génération de pile à combustible. « En raison de problèmes techniques et d'un prix unitaire élevé, le développement de la pile à combustible de 3e génération a été suspendu pour le moment. On ne sait pas quand le développement reprendra », indiquait le média coréen Chosun. Deux ans plus tard, aucune suite n'a été annoncée.

Malgré cet échec, le groupe sud-coréen fait partie des rares aujourd'hui à vendre des voitures fonctionnant à l'hydrogène. Depuis 2018 en effet, il a lancé son SUV de deuxième génération baptisé Nexo. Le seul autre constructeur en France sur ce segment de l'hydrogène, mais avec un modèle de berline, est Toyota et sa Mirai.

Aussi, de nombreux constructeurs (BMW i Hydrogen NEXT, General Motors Hydrotec ou Honda Clarity Fuel Cell) continuent d'investir sur cette technologie verte.

L'hydrogène est-il clé dans la décarbonation des voitures ?

Pourtant, l'avenir de l'hydrogène fait encore débat chez les constructeurs et les experts de la décarbonation du secteur automobile. Si certains - comme Toyota ou BMW - y placent de grands espoirs, de nombreuses marques se contentent de le développer pour les utilitaires, difficilement convertible à l'électrique, à l'image de Stellantis ou Renault.

Pour le géant pétrolier BP, « l'hydrogène ne jouera qu'un rôle minime dans la décarbonation des véhicules légers », estime-t-il dans son rapport « Energy Outlook 2023 ». L'entreprise britannique y écrit que le potentiel du marché des voitures à hydrogène est « pratiquement inexistant pour 2050 ». Elle table par contre sur un bel avenir pour l'hydrogène dans l'aviation, l'industrie et le transport maritime.