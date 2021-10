Peugeot attaque enfin le segment très rémunérateur du SUV coupé

C'était un secret jalousement gardé, mais pouvait-il en être autrement ? Après avoir longtemps entretenu l'idée que son catalogue était désormais complet avec la sortie de la dernière 208 fin 2019, Peugeot devrait l'augmenter dès l'année prochaine avec une nouvelle silhouette. D'après des rumeurs de presse, la marque au lion devrait présenter en septembre 2022 une sorte de SUV coupé, sur la base de la dernière 308, actuellement en cours de lancement.

Cette information a été confirmée à La Tribune par des sources internes. Officiellement, celle-ci se contente de maintenir le flou sur le renouvellement de sa gamme qui vient de redémarrer avec l'arrivée d'une nouvelle 308. Si on s'en réfère à la chronologie de la gamme précédente, le prochain devrait donc être le 3008. Mais celui-ci sera plutôt renouvelé en 2023. Le modèle qui a connu un rafraîchissement en 2020 continue à bien se vendre.

Mais pour la filiale du groupe Stellantis, issu de la fusion entre Fiat Chrysler et le groupe PSA, il était impossible de rester à l'écart de la nouvelle mode des SUV coupé. Cette silhouette avait été inaugurée en 2008 par BMW et son célèbre X6, avant d'être imité par Mercedes en 2015, puis par Audi.

Des voitures plus chers

Il s'agit tout bonnement d'un SUV dont la carrosserie a été remaniée à l'arrière pour lui donner une allure plus effilée et plus sportive. Certains l'ont agrémenté de quelques inserts sur les flancs pour accentuer cette dimension sportive, comme chez Audi et sa Q3 Sportback. Hormis ces quelques modifications de style, ils restent fondamentalement les mêmes modèles, les mêmes pièces, et les mêmes lignes d'assemblage mais plus chers... Ainsi, une version coupé se vend entre 15 et 20% de plus qu'une version classique.

Mieux : les clients qui se dirigent vers cette silhouette choisissent plus copieusement des versions mieux équipées. Le SUV coupé est ainsi devenu la nouvelle martingale au moment où la folle croissance des SUV commence à plafonner autour de 40% du marché.

Du coup, ce sont les généralistes qui s'y mettent. Au premier rang desquels Renault et son Arkana lancé au début de l'été et dont le succès fulgurant étonne jusqu'à la direction. En adoptant cette philosophie de style, Citroën s'est également assuré un excellent lancement de sa nouvelle C4. Volkswagen s'est récemment lancé sur ce créneau en présentant le Taigo. L'Allemand divulguera bientôt son ID.5, le premier SUV coupé 100% électrique du marché. Signe des temps, même le très conservateur Volvo va se lancer dans cette aventure avec l'arrivée imminente de la C40, la version coupé du XC40.

Consolider l'offensive sur le segment très profitable des compactes

Il ne manquait donc plus que Peugeot. Si Volkswagen et Citroën semblent se cantonner au segment dit des citadines (Polo, 208, Clio...), la marque sochalienne va plutôt se concentrer sur celui des compactes (Golf, Mégane...). Elle espère retrouver un nouveau point d'appui, à l'image de la réussite du 3008 en 2016, pour amplifier son offensive sur ce segment avec, en cas de succès, beaucoup de profits à la clé. C'est grâce au 3008, que Peugeot avait pu renouer avec la croissance en 2016, au point de conquérir la position de leader en Europe sur les SUV compacts. Reste à savoir si cette nouvelle gamme rencontrera un meilleur accueil à l'international, notamment en Chine, le talon d'Achille de la marque au lion.