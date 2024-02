Voitures électriques : le gouvernement réduit les aides aux plus aisés

Enfin ! Après plus d'un mois de silence, le gouvernement inscrit officiellement le bonus écologique au Journal Officiel ainsi que l'arrêt du leasing social, démarré début janvier. Comme annoncé par les Echos en décembre dernier, le bonus réservé à l'achat de voitures électriques neuves baissera effectivement de 1.000 euros, passant de 5.000 euros à 4.000 euros dès ce mercredi. En revanche, les ménages en dessous du cinquième décile, conserveront une aide de 7.000 euros, soit ceux gagnant moins de 1.376 euros net mensuel pour une personne seule ou moins de 4.129 euros net mensuels pour un couple avec deux enfants.

Pour les entreprises, l'Etat supprime les aides, arguant qu'il « se concentre sur les ménages les plus modestes ». D'autant que si ce montant est supprimé pour les voitures particulières aux sociétés, il reste valable sur les véhicules utilitaires légers, « pour aider les petits artisans », a justifié le cabinet de Bruno Le Maire. Ces derniers bénéficieront en revanche de 3.000 euros pour l'achat de camionnettes électriques, contre 4.000 euros en 2023.

Le gouvernement supprime également la prime à la conversion pour les véhicules thermiques neufs et la réoriente en faveur des voitures électriques fabriquées en Europe. Exit donc la prime pour les Tesla Model 3, Dacia Spring ou toutes les voitures des constructeurs chinois actuels, déjà exclues du bonus écologique. La prime à la conversion, déjà destinée aux ménages les plus modestes, baisse tout de même de 1.000 euros pour s'établir au maximum à 5.000 euros.

Le leasing social puise dans les dépenses

Toute cette réorientation autour de « l'écologie pour tous et de la souveraineté industrielle », comme l'indique le gouvernement, reflète en réalité l'urgence de maintenir le budget dans l'enveloppe initiale de 1,5 milliard d'euros destinée au verdissement de la mobilité. « L'année dernière un quart [de cette enveloppe] a été pour les plus modestes. Certes, on rabote un peu les aides pour les plus aisés, mais le prix moyen des voitures électriques diminue », s'est justifié Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique au micro de Franceinfo ce matin.

Car l'Etat a dû gérer une dépense inattendue : le succès du leasing social. Cette mesure, destinée à enclencher le passage à l'électrique pour les ménages les moins aisés, consiste à proposer des véhicules électriques à la location autour de 100 euros. Si le gouvernement avait misé sur 20.000 véhicules dans le dispositif, le nombre de commandes a en réalité dépassé les 50.000. L'Etat a tout de même assuré que toutes les commandes passées seraient honorées, mais a décidé de bloquer le dispositif pour cette année.

Le ministre de la Transition écologique a assuré qu' « il y aura une deuxième vague en fin d'année ou au début de l'année prochaine. De nouveaux modèles sortiront en fin d'année. On veut se donner un peu de temps aussi pour réfléchir à ce qui a fonctionné ». Son cabinet n'a cependant pas voulu préciser la date de cette deuxième vague.

Le gouvernement devra également décider s'il maintient les aides de 13.000 euros allouées à chaque véhicule permettant aux constructeurs de proposer des véhicules entre 40 euros par mois pour une Renault Twingo E-Tech et jusqu'à 149 euros par mois pour une Peugeot E-2008.

Maintien sur le rétrofit mais retrait sur l'occasion

Concernant les aides sur l'occasion à hauteur de 1.000 euros, les cabinets des ministres de l'Economie et de la Transition écologique ont annoncé sa suppression, justifiant qu'il s'agissait d'« une aide faible ». Une mesure pouvant être contradictoire avec les volontés du gouvernement de rendre les véhicules électriques accessibles.

« Nous préférons ne pas multiplier les dispositifs, d'autant que l'efficacité de cette aide n'est pas prouvée. Le fait de mettre davantage de subventions sur les véhicules neufs, par le leasing notamment, permettra de développer le marché de l'occasion et, ainsi, de faire baisser les prix », a justifié le cabinet du ministère de la Transition écologique.

Et pour cause, les prix des véhicules d'occasion sur l'électrique ont diminué de près de 13% en 2022, soit environ 4.700 euros en moyenne. Enfin, le rétrofit électrique, qui consiste à transformer une voiture thermique en une voiture électrique, conserve la prime de 2.500 euros pour les ménages les plus aisés et jusqu'à 6.000 euros pour les autres. Ce dispositif est désormais étendu au rétrofit hybrides rechargeables

.