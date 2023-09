Voiture à hydrogène : nouveau changement de président chez Hopium

En difficulté financière, la startup Hopium, spécialisée dans les voitures à hydrogène, change de président. Et c'est Sylvain Laurent, l'actuel directeur général, qui obtient ce poste, comme l'a annoncé le groupe dans un communiqué publié ce lundi 11 septembre.

Cette décision sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires « et concerne la durée du mandat restant à courir d'Alain Guillou dont il prend la succession, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024 », est-il précisé.

Avec cette nomination, la jeune pousse change de président pour la troisième fois en moins de deux ans. Car déjà en mars, l'ex-ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, en poste depuis moins d'un an, avait été remplacé par Alain Guillou. Ce dernier y sera donc resté à peine six mois.

Plein phare sur la pile à combustible

Hopium, qui s'était fait remarquer avec son projet de commercialisation d'une berline sportive présentée comme le Tesla de l'hydrogène, l'a finalement mis de côté. Depuis avril, la start-up a en effet décidé de prioriser le développement de sa technologie de pile à combustible, qui promet des revenus à plus court terme que sa futuriste voiture à hydrogène. Il faut dire qu'investir dans la production et la R&D d'un tel véhicule est considérable. Et malgré des millions d'euros levés et 1.000 précommandes entièrement vendues, les comptes de la start-up étaient toujours dans le rouge.

Une stratégie que va poursuivre Sylvain Laurent. « En tant que Président directeur général », ce dernier juge que « les spécificités de la pile à combustible d'Hopium suscitent un réel intérêt de la part des acteurs de la mobilité », met en avant le communiqué.

Cette pile « fait partie de ces technologies capables de démocratiser l'accessibilité aux moyens de transport électriques à hydrogène. C'est pourquoi nos équipes demeurent entièrement mobilisées pour finaliser son développement jusqu'au niveau de prototype TRL 6 qui permettra, avant sa commercialisation, de démontrer toute sa maturité technologique », affirme Sylvain Laurent.

Épée de Damoclès au-dessus d'Hopium

La start-up n'a en tout cas pas le droit à l'erreur. Fin juillet, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Cette procédure, d'une période initiale de six mois jusqu'en janvier 2024, est « éventuellement renouvelable pour six mois », en raison des importantes difficultés financières d'Hopium.

En 2022, les pertes de la startup ont atteint 23,9 millions d'euros - contre 8 millions en 2021 -, liées notamment au recrutement de 116 nouveaux salariés, selon elle. Début 2023, 35 salariés en sont partis via une rupture conventionnelle collective (RCC).

Hopium se montrait toutefois confiante en juillet. Elle a en effet assuré pouvoir se refinancer auprès du fonds Atlas Special Opportunities. De l'argent frais qui devrait « permettre à la société de poursuivre son activité sur les 12 prochains mois et de développer sa pile à combustible » jusqu'à la réalisation d'un prototype.

