Tesla casse les prix et vend plus de voitures mais son bénéfice chute

Baisser les prix de ses voitures pour soutenir la demande alors que les coûts de production augmentent n'est pas sans conséquence sur les résultats. Au premier trimestre, Tesla a livré 36% de plus de véhicules que sur la même période en 2022. Son chiffre d'affaires a grimpé de 24%, pour atteindre 23,3 milliards de dollars mais son bénéfice net a dans le même temps plongé de 24% à 2,5 milliards.

Une marge opérationnelle qui reste plus élevée que chez Ford ou General Motors

Pour éviter que les ventes ne faiblissent trop en raison du ralentissement économique, de la hausse des taux d'intérêt qui rend plus cher l'achat d'une voiture et de l'arrivée de nombreux modèles de véhicules électriques, Tesla a en effet fait le choix, ces derniers mois, de baisser ses prix, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Chine ou en Europe. Le groupe a encore procédé à un abaissement des tarifs mercredi aux Etats-Unis sur ses populaires Model 3 et Model Y. Résultat : sa marge opérationnelle, de 16,8% en 2022, a plongé à 11,4%. Elle reste toutefois bien plus élevée que chez Ford (4% en 2022 selon FactSet) ou chez General Motors (6,6%).

Elon Musk, patron de Tesla, assume cette stratégie même si les marges sont temporairement moins élevées. « Nous voulons continuer à vendre le plus de voitures possibles malgré l'environnement macroéconomique incertain », a-t-il souligné mercredi lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats trimestriels. « Il est préférable de livrer un grand nombre de voitures avec une marge plus faible et de récolter cette marge plus tard, au fur et à mesure que nous perfectionnons » ces outils, a expliqué le responsable. Au passage, il a rappelé que le groupe mise beaucoup sur la commercialisation des outils de conduite autonome sur lesquels il travaille depuis plusieurs années.

Les baisses de prix « contribuent certainement à court terme » à augmenter les ventes, remarque Jessica Caldwell du cabinet Edmunds. « Toutefois, à long terme, Tesla est sur le fil du rasoir entre le maintien de son image de marque et ses efforts pour augmenter le volume des ventes », estime-t-elle dans une note. L'entreprise a aussi pâti de coûts plus élevés des matières premières, de logistique et de garantie ainsi que des dépenses effectuées pour faire monter en puissance la production des cellules de batteries dites 4680.

Interrogé sur la rentabilité sur l'ensemble de l'année, le directeur financier Zach Kirkhorn a souligné qu'elle dépendrait notamment de la montée en puissance des nouvelles usines au Texas et en Allemagne, et que les coûts de logistiques et de matières premières, notamment du lithium, devraient diminuer un peu. L'entreprise a aussi souligné que la production de son pick-up Cybertruck était « en bonne voie » pour débuter, comme prévu, en cours d'année dans sa nouvelle usine au Texas. L'action de Tesla qui avait chuté de 65% en 2022 avant de rebondir d'environ 47% depuis le début de l'année, perdait 4% mercredi dans les échanges électroniques à Wall Street.

Une part de marché qui s'effrite

Alors que de nouveaux modèles arrivent sur le marché tous les trimestres, la domination de Tesla sur le segment des véhicules électriques s'érode peu à peu : selon le cabinet Cox Automotive, aux Etats-Unis, les parts du marché du groupe sont passées de 79% en 2020 à 62% au premier trimestre. La concurrence aiguise son offre. Le numéro 1 européen Volkswagen a présenté en Chine mi-avril sa nouvelle berline ID.7, « premier modèle électrique pour les classes moyennes supérieures », tandis que Mercedes a dévoilé le « premier modèle entièrement électrique » de la marque de luxe Maybach.

Le loueur de voitures Arval (BNP Parisbas) parie sur une baisse des prix des véhicules électriques Après des résultats historiques et un bénéfice record de 1,2 milliard d'euros en 2022, le loueur de voitures Arval, filiale de la BNP Paribas, a présenté mercredi des objectifs prévoyant notamment une électrification accélérée de sa flotte. Le loueur, qui compte actuellement 1,6 million de véhicules dans le monde, espère atteindre les 2 millions d'ici 2025, dont 700.000 électrifiés, c'est-à-dire hybrides ou 100% électriques. Interrogé sur les prix élevés de ses véhicules, potentiels freins à leur utilisation, Alain Von Groenendael le PDG d'Arval a évoqué Tesla qui a drastiquement baissé ses prix récemment (entre -20 et -25% selon les modèles). « Je pense que ça va inciter beaucoup de constructeurs à avoir des offres de véhicules électriques qui sont plus abordables. La réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup ne le sont pas pour un nombre important de ménages ».

