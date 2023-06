Voitures d'occasion : succès des véhicules récents... et très anciens !

Vers les deux extrêmes. D'un côté, les derniers chiffres de l'occasion publiés par La Centrale montrent une stabilisation des prix des voitures âgées de 2 à 8 ans, qui représentent 40 % de ce marché. De l'autre, les prix s'envolent pour les voitures âgées de moins de 2 ans et pour celles... de plus de 15 ans ! Un contraste édifiant, qui a plusieurs facteurs, dont un commun : la hausse généralisée des prix des voitures neuves. Dernièrement, la pénurie de semi-conducteurs, l'augmentation en gamme et en technologie des véhicules ainsi que l'électrification ont augmenté les coûts des véhicules neufs. Résultat : le marché de l'occasion se fracture peu à peu.

Lire aussiVoitures d'occasion: les prix se stabilisent mais restent encore élevés

Le parc automobile de plus en plus vieillissant

« Sur les deux dernières années, les prix ont augmenté de 35 %. Or, aucun Français ne peut absorber une telle hausse. Un véhicule de plus de 8 ans aujourd'hui est vendu au même prix que le celui âgé de 5 à 6 ans il y a deux ans. Il y a un glissement d'âge mais pas un glissement budgétaire », explique Antoine Despujols, directeur de la stratégie pour La Centrale.

Les usagers achètent donc des véhicules de plus en plus âgés, faute de moyens. Avec cette hausse de la demande, les prix ont aussi augmenté de près de 16 % entre le premier et le deuxième trimestre 2023. L'offre de ces véhicules est aussi plus basse car, avec l'augmentation des prix du neuf, les voitures sont gardées plus longtemps par les particuliers. Cela mène à un vieillissement du parc automobile français, déjà parmi les plus vieux d'Europe avec une moyenne d'âge de plus de 11 ans, contre 9 ans en Allemagne par exemple.

Une tendance inverse des souhaits des politiques publiques et des ambitions écologiques européennes. En effet, les Zones à faibles émissions (ZFE) mises en place dans les métropoles françaises visent justement ces véhicules vieillissants et généralement très polluants en les interdisant d'entrer dans les centres-villes.

Lire aussiLa métropole de Lyon abandonne l'idée d'étendre sa ZFE

L'électrique séduit en occasion

Concernant l'autre côté du spectre et les véhicules âgés de moins de 2 ans, le défi est tout autre. Si la production industrielle dans l'automobile est remontée ces derniers temps, son niveau ne revient pas à celui d'avant COVID. Résultat : l'offre en véhicules neufs diminue... Mais la demande augmente. Moins élevée que pour les véhicules âgés, la hausse des prix est de 1,4 % pour ces voitures « encore très chères mais quand même à des prix inférieurs au neuf ».

En parallèle, l'électrique séduit, mais reste trop élevé concernant les voitures neuves puisque les prix se situent en moyenne dans une fourchette allant de 35.000 à 40.000 euros. De nombreux utilisateurs privilégient alors l'occasion. D'autant que sur cette technologie, justement, l'offre ayant augmenté, les prix ont diminué de 0,3 %.

Enfin, avec la hausse de production des véhicules électriques et des prix qui ne devraient pas diminuer avec la réindustrialisation des productions en France, l'engouement pour l'occasion devrait rester important quelques années. Antoine Despujols l'a d'ailleurs constaté : « Il y a une porosité de plus en plus importante entre les acheteurs de neuf et ceux de véhicules d'occasion ».