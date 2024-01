Voitures électriques : Dacia, la filiale de Renault, prévoit de faire du surplace en 2024

Ce mercredi matin, le groupe Renault a présenté les résultats commerciaux du groupe, en hausse de 9% par rapport à 2022, atteignant 2,235 millions de véhicules vendus. Toutes les marques du groupe ont enregistré des hausses. Y compris Dacia, sa marque low-cost roumaine. Celle-ci affiche une croissance de 14,7% l'an dernier, avec 562.890 unités vendues en Europe.

Surtout, les quatre modèles de Dacia - Sandero, Duster, Spring et Jogger - ont tous des volumes en progression. En 2022 déjà, Dacia avait vu ses ventes croître de 6,8%. La marque confirme ainsi sa très bonne santé cette année, et conforte sa troisième place en Europe sur le marché des véhicules aux particuliers. Toutefois, lors de la présentation des résultats à la presse, Xavier Martinet, le directeur marketing, ventes et opérations de Dacia, a indiqué que « les ventes devraient stagner en 2024 ».

L'électrique à la peine

Et pour cause, le coup de frein en 2023 pourrait venir... de l'électrique. A l'heure actuelle, Dacia ne propose qu'un seul modèle dans cette motorisation : la Dacia Spring. Cette petite citadine autour de 20.000 euros truste actuellement la troisième place des véhicules électriques en Europe. Problème, elle est fabriquée en Chine. Résultat, elle ne peut désormais plus bénéficier du bonus écologique de 5.000 euros à 7.000 euros en France. En tenant de ces critères, elle n'est désormais plus la voiture électrique la moins chère du marché, depuis le lancement de la C3 électrique, en octobre dernier. Les ventes devraient également être moins fortes en Allemagne. De fait, le gouvernement a fait le choix de couper toutes les subventions sur l'électrique en décembre dernier. Pourtant, outre-Rhin, la marque est passée de la 6e à la 5e place cette année

Rn revanche, au sein du groupe Renault, la R5, qui va être prochainement lancée va profiter du bonus électrique en France et devrait ainsi booster les ventes du groupe. En effet, ce modèle sera proposé au même prix que la Spring, mais sur le segment supérieur. Au point qu'elle pourrait concurrence la Spring de Dacia. Un point de vue que partage pas Xavier Martinet. « Nous ne voyons pas la R5 comme une concurrente de la Spring », dit-il. Difficilement néanmoins de le voir autrement. D'autant plus que Dacia n'a pas l'intention de la rapatrier en Europe. La marque mise plutôt sur un modèle remastérisé lancé à l'été 2024.

Une croissance plus forte en 2025

En matière d'électrique, Dacia semble élargir ses marchés. La nouvelle Dacia Spring, renforcée en technologie et restylée, devrait arriver l'été prochain. En outre, elle sera lancée au Royaume-Uni, où elle n'est pas encore en circulation.

En amont, Dacia proposera un nouveau Dacia Duster en mars prochain pour relancer le modèle. Surtout, c'est le lancement en fin d'année 2024 d'un nouveau modèle baptisé Bigster, un gros SUV équivalent à l'actuel 5008, qui devrait capter de nouvelles parts de marché en 2025.

Quid de la concurrence chinoise ? Celle-ci se retrouve en confrontation directe avec Dacia, Xavier Martinet préfère relativiser :