Voitures électriques : la Chine prolonge de quatre ans des mesures pour inciter à l'achat

Bonne nouvelle pour les Chinois : ceux qui feront l'acquisition d'une voiture électrique ou hybride en 2024 et 2025 ne paieront pas de taxes à l'achat, a indiqué un vice-ministre des Finances, Xu Hongcai. Ensuite, à partir de 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027, ces taxes s'appliqueront bien, mais elles seront réduites de moitié, a-t-il précisé devant la presse ce mercredi 21 juin. Cette mesure équivaut à 520 milliards de yuans (66 milliards d'euros) d'exemptions, a ajouté le responsable.

Le marché chinois de l'électrique et de l'hybride connaît depuis une vingtaine d'année un développement vitesse grand V. Depuis la décennie 2000, les autorités centrales et locales du pays ont injecté des milliards de dollars dans des subventions et des allègements fiscaux. En outre, ils ont attribué des contrats de transport public à des entreprises de véhicules électriques pour développer cette industrie. Plus récemment, des incitations financières à l'achat avaient été déployées. Elles avaient toutefois disparu fin décembre 2022, le gouvernement estimant que le marché n'avait plus besoin de soutien.

Un marché fragilisé, mais toujours debout

L'automobile fait vivre une multitude d'entreprises en Chine. Le secteur représente un important vivier d'emplois. De nombreuses marques locales de plus en plus innovantes et compétitives bousculent désormais les grands constructeurs internationaux. En 2021, ce secteur avait d'ailleurs été l'un des moteurs de la reprise économique après la première vague épidémique de Covid-19. Il est aujourd'hui fragilisé par le ralentissement économique, un marché de l'emploi déprimé et une consommation atone malgré la levée fin 2022 des restrictions sanitaires contre le Covid.

Il s'est toutefois bien porté au cours du mois de mai. Au total, 1,76 million de voitures particulières ont ainsi été écoulées en un mois, soit une hausse de 28,6% sur un an, selon les chiffres de la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA) sortis début juin. Parmi elles, 480.000 véhicules étaient électriques, soit environ 27% du total.

Champion de l'électrique

Les ventes du segment électrique affichent d'ailleurs toujours une forte progression sur l'immense marché chinois (+48% sur un an en mai). Et sur l'ensemble de l'année 2022, les ventes de voitures électriques et hybrides ont pratiquement doublé pour représenter plus du quart des véhicules écoulés. Soit un niveau jamais-vu, selon la CPCA.

La Chine entend continuer à développer ce créneau. Pour cela, elle va construire davantage de stations de recharge pour les véhicules électriques, y compris dans les zones rurales, selon une directive du gouvernement citée lundi par l'agence Chine nouvelle. L'objectif est d'avoir d'ici 2030 une large couverture afin de « soutenir le développement des véhicules aux nouvelles énergies », selon la même source. Selon le gouvernement, il existe aujourd'hui plus de 5,8 millions de bornes de chargement dans le pays. La province du Guangdong (autour de Canton) compte à elle seule environ trois fois plus de bornes que l'ensemble des États-Unis, selon les données de Bloomberg.

Le marché chinois est aujourd'hui le premier marché au monde dans les véhicules électriques. Près de deux voitures électriques sur trois dans le monde y sont vendues, et ses usines dominent le secteur des batteries et des composants nécessaires à leur fabrication. La part de marché des voitures électriques devrait y atteindre 60% d'ici à 2030 selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le géant asiatique vise justement en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules dits non polluants.

(Avec AFP)