Bonus français : les ventes de voitures électriques pourraient baisser l'an prochain, selon le Chinois MG

Le nouveau bonus écologique français pourrait-il nuire aux ventes ? C'est ce qu'a affirmé MG Motor, marque du groupe chinois SAIC 600104.SS ce vendredi. Ce dernier s'attend à ce que le marché du véhicule électrique en France baisse l'an prochain. En cause du durcissement des conditions d'attribution du bonus écologique.

Et pour cause, le gouvernement a présenté jeudi dernier la liste des gagnants et des perdants de ce bonus qui consiste en des aides publiques comprises entre 5.000 et 7.000 euros à l'achat d'un véhicule électrique neuf. Il sera destiné aux véhicules ayant obtenu un score environnemental favorable à compter du 15 décembre. Surtout, aucune voiture produite en dehors de l'Europe n'aura le droit à une aide de l'Etat lors de l'achat. Parmi les marques hors Europe, seules la Hyundai Kona, la Mazda MX-30, les Nissan Townstar et Leaf ainsi que la Toyota Proace city verso continueront de bénéficier de ce dispositif d'aides. En tout, 30 % des voitures électriques vendues actuellement n'auront plus de réduction à l'achat.

Or, « il y a des voitures qui vont totalement perdre en compétitivité », a réagi un porte-parole de MG dont le nouveau modèle, la MG4, sera privé du bonus écologique en France. Son porte-parole a ainsi expliqué que la marque n'avait pas déposé de dossier de candidature au nouveau bonus au motif que le barème retenu était « fait pour nous exclure » et les timings choisis peu compatibles avec le temps industriel.

Un tiers des voitures électriques vendues proviennent de Chine

Et le constructeur chinois n'est pas le seul dont un modèle est écarté. Les concessionnaires ont d'ailleurs d'ores et déjà fait part de leur inquiétude alors que, parmi les 16 % de voitures électriques vendues cette année, plus d'un tiers proviennent de Chine. Ce nouveau bonus pourrait ainsi faire baisser les commandes de voitures, déjà dans le rouge pour cette année, de 13 % comparé à 2022, « déjà l'une des pires années pour l'automobile », concédait à La Tribune Marc Bruschet, président des concessionnaires de véhicules particuliers au sein du syndicat Mobilians plus tôt en décembre.



En effet, sur les voitures électriques - en moyenne 10.000 euros plus chères que leurs homologues à essence - l'ancienne version du bonus, qui concernait les voitures fabriquées en Chine, permettait d'avoir des modèles autour des 20.000 euros. Désormais, il sera difficile de se procurer des voitures électriques à ce prix-là. Il faudra attendre l'arrivée de la prochaine Citroën C3 et de la Renault 5 au printemps prochain pour bénéficier de modèles électriques en dessous des 20.000 euros.

MG Motor contre-attaque

Mais le GM Motor n'a pas dit son dernier mot et s'attend toutefois à une stabilité de ses ventes dans l'Hexagone en 2024 grâce au renfort de deux nouveaux modèles, hybrides cette fois, a ajouté le porte-parole.

Pour préserver s'assurer de vendre son nouveau modèle « Nous avons fait une campagne de pub depuis plusieurs semaines à la télévision et en radio pour inciter les gens à venir acheter avant la fin du bonus écologique », a expliqué MG le 13 décembre. Ce dernier proposait ainsi des remises de l'ordre de 3.500 euros sur ses modèles phares, faisant descendre le prix du SUV urbain ZS à moins de 18.000 euros, bonus inclus et un leasing social à 99 euros par mois. Ces offres se sont d'ailleurs arrêtées aujourd'hui-même, jour de la mise en place des nouvelles règles du bonus. Avec cette politique agressive, les prises de commandes ces dernières semaines n'ont jamais été aussi fortes, selon MG.

