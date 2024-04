Voitures électriques : Tesla baisse ses prix en France

Tesla compte baisser ses prix de vente en France. Le prix de la Model 3 première version, notamment, a ainsi été réduit de 3.000 euros à 39.990 euros, selon les données du site internet du groupe lundi. Un représentant de Tesla en France n'a néanmoins pas répondu aux sollicitations de Reuters dans l'immédiat.

« Les prix de Tesla doivent changer fréquemment afin d'adapter la production à la demande », a indiqué dimanche le PDG du groupe, Elon Musk sur X.

Lire aussiAlliance Renault-Nissan : une trajectoire à deux vitesses

Baisse de prix en Chine

Le constructeur du milliardaire américain a déjà baissé ses prix en Allemagne : le prix de la Model 3 est passé de 42.990 euros à 40.990 euros. Idem en Chine où le prix de départ du véhicule a été abaissé de 14.000 yuans (1.930 dollars) pour atteindre 231.900 yuans (32.000 dollars). Ces réductions de prix interviennent alors que Tesla fait face à un ralentissement de la demande et une concurrence accrue des acteurs automobiles chinois.

En effet, si Tesla a conservé sa première place mondiale sur l'année, l'entreprise américaine a été doublée par le chinois BYD sur le dernier trimestre. Pour capter de nouvelles parts de marché en Chine, le géant américain de l'automobile électrique fait donc feu de tout bois. Début mars, Tesla a ainsi annoncé que, d'ici la fin du mois de mars, les acheteurs chinois des stocks existants de ses berlines Model 3 et Model Y auraient droit à un maximum de 34.600 yuans (4.807,76 dollars) de primes d'assurance.

Le constructeur propose également des plans de financement préférentiels limités dans le temps qui permettent d'économiser jusqu'à 16.600 yuans (2.300 dollars) pour l'achat d'une Model Y. Tesla propose également des plans de financement préférentiels limités dans le temps qui permettent d'économiser jusqu'à 16.600 yuans (2.300 dollars) pour l'achat d'une Model Y.

Lire aussiRenault, Volvo Trucks et CMA CGM s'allient pour créer le « Tesla des utilitaires »

Stratégies contraires

Pourtant, courant mars, le constructeur avait fait part de son intention de rehausser le prix de son SUV électrique Model Y d'environ 2.000 euros sur plusieurs marchés européens et de 1.000 dollars aux Etats-Unis à partir du 1er avril. Une hausse de prix qui a constitué un revirement après plusieurs baisses de tarifs, mais la guerre des prix enclenchée depuis plus d'un an a également pesé sur les marges de Tesla.

Lire aussiTesla : quatre choses à savoir sur sa gigafactory berlinoise victime d'un incendie

Tesla, qui doit publier ce mardi ses résultats du premier trimestre, a averti au début du mois que ses livraisons mondiales avaient reculé sur la période, une première en quatre ans. Les livraisons du groupe ont en effet chuté de 8,5% dans le monde entre janvier et mars, par rapport aux mêmes mois un an plus tôt, avec 386.810 véhicules écoulés. Comparé au quatrième trimestre 2023, c'est même une chute d'environ 20%.

Le constructeur a même annoncé la semaine dernière qu'il allait supprimer 10% de ses effectifs mondiaux, soit plus de 14.000 personnes. Des suppressions qui concernent notamment les États-Unis et la Chine. Dans une note interne, le milliardaire américain explique qu'au moment où l'entreprise se prépare à sa « prochaine phase de croissance », il est « extrêmement important d'examiner tous les aspects du groupe pour réduire les coûts et augmenter la productivité. » « Il n'y a rien que je déteste davantage » que de procéder à des licenciements, « mais il faut en passer par là », écrit Elon Musk.

(Avec Agences)