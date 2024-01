Pour la première fois, la voiture la plus vendue dans le monde est électrique, c’est la Tesla Model Y

Entre hier et aujourd'hui, Tesla a connu les montagnes russes. D'un côté, le groupe américain a réussi le tour de force de prendre la place de Toyota dans la voiture la plus vendue au monde. Le Model Y a ainsi été commercialisé à 1,23 million d'exemplaires en 2023, loin devant le Rav4 de la marque japonaise (1,07 million d'unités). C'est aussi la première fois qu'un véhicule électrique arrive en tête du classement mondial des ventes, d'après le cabinet Jato Dynamics.

Cette année, les ventes du Model Y ont bondi de 64 % par rapport à l'année précédente. Une hausse « sans précédent, en particulier pour un véhicule du segment des voitures de tourisme », a commenté Felipe Munoz, analyste mondial chez JATO Dynamics. Et ce, grâce à des baisses de prix tout au long de l'année. Cette voiture domine notamment le marché européen et le marché chinois, les plus importants au monde. Elle est actuellement fabriquée au Texas, en Californie, en Chine et depuis 2022 à Berlin.

Avec cette performance, les ventes générales du groupe ont bondi de de 35 % par rapport à 2022, à 1,85 million de véhicules électriques, et ont généré 96,773 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 19 % par rapport à 2022.

Une réjouissance de courte durée puisque l'entreprise américaine accuse aujourd'hui un recul de 9 % en bourse à la suite de la présentation de ses résultats annuels.

Perte de 50 milliards de dollars en valeur





D'autant que son action a déjà baissé de 16,4 % ce mois-ci à la dernière clôture. Si les pertes se maintiennent, l'entreprise d'Elon Musk pourrait perdre environ 50 milliards de dollars en valeur de marché.

La faute à deux facteurs. D'abord, si le groupe a augmenté ses ventes, il a également vu ses marges chuter. Sa marge opérationnelle a ainsi fondu, passant de 16,8 % à 9,2 %. La marge brute, quant à elle, a baissé de 6 points sur ce dernier trimestre à 17,6 % alors que le consensus ressortait à 18,3 %, selon des données du London stock exchange group. Aussi, le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla n'a progressé que de 3 % à 25,17 milliards de dollars, en dessous du consensus qui tablait sur 25,62 milliards de dollars. Il s'agit de la croissance la plus faible depuis plus de trois ans.

Des résultats financiers dus à l'augmentation des dépenses d'exploitation en partie due à l'IA et à d'autres projets de R&D ainsi qu'au coût du lancement du Cybertruck en fin d'année, justifie Tesla.

Le constructeur américain pâtit aussi de ses objectifs 2024 annoncés hier soir. « Le taux de croissance du volume de véhicules pourrait être notablement inférieur au taux de croissance atteint en 2023 », a-t-il déclaré. La faute à une situation « entre deux vagues de croissance » : l'une tirée par la sortie des Model Y et Model 3, qui datent déjà de 4 et 6 ans, respectivement, et une deuxième vague qui commencerait avec la plate-forme de véhicules de la prochaine génération.

Concurrence avec BYD

Avant ça, Tesla devra également faire face à la forte concurrence sur le marché de l'électrique. Au dernier trimestre, l'entreprise s'est d'ailleurs fait dépasser par le constructeur chinois BYD. Ce dernier a également annoncé la construction d'une usine en Hongrie, sa première sur le Vieux-Continent, ce qui va lui permettre de monter en puissance en Europe et de s'attaquer à Tesla sur ce marché convoité.

« Le problème pour Tesla est que toute tentative significative de stimuler les ventes à partir de maintenant devra probablement être réalisée au prix de nouvelles baisses de la marge d'exploitation, en raison de la concurrence avec BYD en Chine, ainsi que d'une concurrence accrue ailleurs », a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, à l'agence Reuters.

Selon certains analystes, la valorisation de Tesla, actuellement côté comme les entreprises de la Tech et non comme les autres entreprises automobiles, pourrait devenir difficile à justifier si la croissance de ses ventes et sa marge s'affaiblissaient.