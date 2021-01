Construction : la lettre des professionnels qui vise l'approche «trop technocratique» du gouvernement

Dès le 18 décembre dernier, l'USH, la FPI, le Pôle Habitat FFB, la FFB, la Fédération SCOP BTP, la CAPEB, l'UNSFA et l'UNTEC avaient déjà alerté sur un risque de « rupture majeure et critique pour l'offre de bâtiments, l'activité et les emplois du secteur (...) ». (Crédits : Reuters)

A quelques heures de la prochaine réunion du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), les huit fédérations professionnelles du bâtiment et du logement ont écrit aux ministres Emmanuelle Wargon et Barbara Pompili pour leur demander un report de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale dite "RE2020". Elles regrettent notamment « une traduction probablement trop technocratique d'une partie des mesures proposées » .