Locations Airbnb : le Parlement a tranché en faveur d'une fiscalité plus lourde

[Article publié ce lundi 29 janvier 2024 à 08H00 et mis à jour à 17H35]Le sort des logements Airbnb a finalement été tranché. Ce lundi, les députés ont adopté un texte vivant à alourdir la fiscalité des locations de type Airbnb.

Le texte sur les logements meublés touristiques était, en effet, inscrit dans le programme d'une « semaine de l'Assemblée », consacrée aux textes d'initiative parlementaire. Dans ce cadre, les députés ont repris, à partir de 15 heures, la proposition de loi transpartisane d'Annaïg Le Meur (Renaissance) et Iñaki Echaniz (PS) là où ils l'avaient laissé.

Le texte des députés comprenait de nombreuses mesures : des obligations de diagnostic de performance énergétique pour les meublés de tourisme, ou des outils de régulation à la main des maires, dont la possibilité d'abaisser de 120 jours à 90 jours par an la durée maximale pendant laquelle une résidence principale peut être louée.

Mais une trentaine d'amendements étaient en débat, notamment autour de la mesure la plus emblématique qui réduit à 30% le taux d'abattement fiscal dont bénéficient les revenus issus des locations des meublés de tourisme, contre 71% ou 50% actuellement, avec une exception en « zone rurale très peu dense » où l'abattement resterait à 71%.

Crise du logement, Airbnb pointé du doigt

De nombreux élus, notamment en bord de mer, dénoncent la pénurie de logements dans leurs territoires à cause de l'explosion du nombre d'Airbnb. Ils soulignent plus largement la « bombe sociale » que représente le logement, au moment où le secteur connaît une grave crise, et réclament une « grande loi », promise par l'exécutif sur le sujet. Les éventuelles annonces du Premier ministre Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale mardi à l'Assemblée seront particulièrement scrutées.

Selon la plate-forme SeLoger, qui révèle ces données ce lundi, le nombre d'annonces de location sur la capitale a chuté de moitié comparé à il y a un an, de 73 % en trois ans. Des « phénomènes spécifiques à la ville de Paris impactent l'offre comme l'interdiction de relocation des logements G + (la capitale en compte 27 %) et l'encadrement des loyers, a affirmé Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez SeLoger. Cela démotive certains propriétaires à garder leur bien ou à le louer en longue durée. Avec les Jeux olympiques, certains préfèrent le mettre en location saisonnière. »

Un phénomène à mettre au regard de la pénurie de logement, notamment dans le neuf. Le 16 novembre dernier, la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) avait fait savoir que seuls 27.500 logements neufs avaient été mis en chantier au troisième trimestre 2023. Résultat, les ventes ont décru de 30,6% par rapport à la même période en 2022 : -36,5% aux propriétaires occupants et même -58,6% aux investisseurs particuliers. « Le taux de désistement des acheteurs est de 50% tant est si bien que si la tendance se poursuit, moins de 90.000 logements neufs seront vendus en 2023 », affirmait à La Tribune, Pascal Boulanger, le président de la FPI.

Face à autant de signaux inquiétants, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a affirmé faire de la crise du logement l'un des principaux thèmes de ses voeux devant la presse jeudi: « on sait à quel point cette situation autour du logement est problématique pour nos concitoyens », « il faut légiférer (et) nous y atteler ardemment et urgemment ». « J'ai interpellé le Premier ministre sur un grand projet de loi logement », a-t-elle martelé dimanche sur France Inter. Le MoDem Romain Daubié portera quant à lui en fin de semaine un texte pour faciliter la transformation de bureaux en logements.

