Des matériaux biosourcés pour la construction

« Enfin, nous allons pouvoir réinvestir la problématique de construire avec un objectif de résultat et pas de moyens. Et pouvoir créer des bâtiments qui vont générer plus d'énergie qu'ils n'en consomment » se félicite l'architecte Maud Caubet. Mais quelles matières employer pour y arriver ? « À la mairie de Paris, le matériau bio et géosourcé (bois, paille), c'est la norme, avec le moins de béton possible » explique Jacques Baudrier, adjoint à la Maire de Paris chargé de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâtiment. Le premier bâtiment sans fondation en béton mais avec des pieux vissés a permis de...