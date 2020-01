Réglementation environnementale 2020 : "Pensons carbone avant de penser énergie"

LA TRIBUNE - La réglementation environnementale 2020, qui s'appliquera dans le neuf à partir du 1er janvier 2021, vise à "diminuer l'impact carbone des bâtiments" et à "poursuivre l'amélioration de leur performance énergétique". Le gouvernement vient de lancer le début de simulations pour "déterminer les critères et seuils principaux", mais déjà des professionnels se disent "déçus"... Comment l'expliquez-vous ?

PHILIPPE PELLETIER - Assurément, les règles de construction qui seront déployées ces toutes prochaines années constitueront une étape importante vers la neutralité carbone et la sobriété énergétique à l'horizon 2050. Il n'est donc pas surprenant qu'une certaine fébrilité gagne les experts et les professionnels parties prenantes de la concertation en cours, soucieux que les outils préparés pour organiser la réglementation environnementale permettent à chaque acteur de trouver sa juste place dans le respect de nos objectifs. Et le communiqué ministériel du 14 janvier, qui vient heureusement poser les bases de la poursuite des discussions en cours, ne semble pas avoir fait immédiatement baisser la fièvre...

Le processus a pourtant été largement initié par votre réseau composé d'acteurs privés et publics, placé sous la double tutelle du ministère de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition écologique et solidaire...



Effectivement, le Plan bâtiment durable a, dès l'entrée en vigueur de la réglementation thermique (RT) 2012, lancé une vaste réflexion, dite RBR 2020-2050, pour imaginer la réglementation d'après. Autour de l'affirmation selon laquelle la prochaine réglementation serait environnementale et pas seulement thermique, nous avons posé trois piliers et proposé une méthode : bas-carbone, énergie positive, bien-être des occupants, voilà les colonnes du temple ; expérimentation préalable et large concertation, voilà la méthode.

Et c'est bien ce que nous avons ensemble mis en place, autour de l'expérimentation E+C- [référentiel pour les bâtiments à énergie positive et réduction carbone, Ndlr] et de la concertation menée sous l'égide du Conseil supérieur de la construction et de l'Efficacité énergétique. Ce processus a permis de dégager deux étapes successives que je crois essentielles : commençons par penser carbone avant de penser énergie ; puis limitons le risque résiduel de gaspillage des énergies décarbonées.

Il convient d'en faire la majeure de nos réflexions et projets. Et on ne peut en ce sens qu'approuver la démarche gouvernementale construite sur la Stratégie nationale bas-carbone à l'horizon 2050. Nous avons décidé ensemble d'inscrire le poids-carbone du bâtiment dans l'analyse du cycle de vie de celui-ci, ce qui conduit à distinguer, d'une part, un indicateur-carbone en construction (et déconstruction) qui doit permettre à tous les acteurs de la construction d'apprendre, avec le temps nécessaire de l'apprentissage, à construire bas-carbone, d'autre-part un indicateur-carbone en exploitation qui permettra de faire progressivement reculer la part des énergies fossiles très carbonées et d'inciter à l'usage prioritaires des énergies moins carbonées.

A cet égard, au moins deux sujets sont débattus : au stade de la construction, la comparaison entre le bois et les autres matériaux ; au stade de l'exploitation, le contenu carbone de l'électricité qui varie sensiblement au cours de l'année.

Trois pistes se sont ainsi ouvertes à la décision publique d'agir sur les indicateurs-carbone : les progrès à accomplir sur les émissions de gaz à effet de serre par les matériaux ; le niveau d'exigence carbone sur l'énergie utilisée en exploitation, qui conduit à engager un chemin de réduction de la part de marché du gaz naturel, conforme à la stratégie nationale bas-carbone ; et la priorité donnée à la chaleur renouvelable. Cette dernière piste est avec raison affirmée par les ministres ; quant au contenu carbone du chauffage électrique ramené à 79g/kWh, il faudra suivre de près les conséquences de ce choix dans le temps et veiller collectivement à ce que ce standard ne permette pas un retour à des appareillages électriques non performants d'hier.

Mais il ne suffit pas à la filière professionnelle de commenter la décision publique : un trop grand nombre de fiches des données environnementales et sanitaires (FDES) manquent à l'appel, conduisant à mesurer par défaut le poids carbone de nombreux produits et équipements : cette situation doit être redressée sans délai, et il faut saluer la volonté de l'alliance HQE-GBC [association qui promeut la haute qualité environnementale dans les projets d'aménagement, Ndlr] d'y apporter son soutien actif.

En conséquence, personne ne peut s'étonner que la réglementation accroisse la part des énergies décarbonées, au premier chef de l'électricité, et développe la chaleur renouvelable dans les bâtiments qui continueront à utiliser le gaz. Étrangement, les aspects énergétiques de la future réglementation environnementale absorbent l'essentiel des discussions, comme si nous n'avions pas encore assimilé que désormais le sujet majeur est le carbone qui devrait être l'objet central de nos débats.



Pourtant, le gouvernement érige en "enjeu majeur" la "diminution significative" des émissions de carbone...

Une fois tous les indicateurs-carbone calés et pas avant, il nous faudra mettre en place les moyens d'éviter le gaspillage de l'énergie livrée au bâtiment, tant pour l'électricité que pour le bois et les réseaux de chaleur :

- du côté de l'électricité, l'enjeu est triple : limiter toutes les consommations, utiliser les pompes à chaleur pour la fourniture de chaleur plutôt que l'effet joule, et produire progressivement sur place de l'énergie renouvelable ;

- du côté du bois et des réseaux de chaleur, l'objectif sera de réduire leur gaspillage en limitant les besoins de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

En tous cas, il est nécessaire que la réglementation environnementale ne dégrade pas sans raison les exigences du référentiel E+C-, voire n'opère un recul par rapport à la RT 2012, ce qui conduit à rappeler trois objectifs :

- la nécessité de conforter la prise en compte de tous les usages du bâtiment, et ce compris l'électroménager, l'audiovisuel et l'informatique qui représentent plus de la moitié des consommations d'énergie des bâtiments neufs ;

- la transition vers le développement des pompes à chaleur que la RT2012 a largement entamé et qu'il faut continuer ;

- la juste valorisation de la production d'énergie renouvelable, quitte à la mutualiser entre bâtiments, ce qui appelle au maintien du bilan BEPOS [bâtiment à énergie positive, Ndlr].

Et puisque l'indicateur est en énergie primaire, s'est posée la question de réviser le facteur d'énergie primaire de l'électricité, que le gouvernement a décidé de porter à 2,3. Sans entrer dans les débats techniques actuels, je m'autorise une réflexion : il faudra évaluer sérieusement les conséquences liés à l'hypothèse retenue d'évolution du facteur actuel, à savoir l'utilisation d'un facteur prospectif basé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui pourrait susciter par analogie une demande de caler des facteurs carbone pour les matériaux de construction sur les visées prospectives de la stratégie nationale bas-carbone...

Que redoutez-vous précisément ?

La nouvelle évaluation ne doit susciter aucun effet d'aubaine, qui viendrait notamment, à travers les diagnostics de performance énergétique, faire artificiellement disparaître des logements aujourd'hui classés énergivores.

Il appartient à l'État, dans la nouvelle phase de concertation et de simulation qui s'ouvre, d'apaiser les crispations qui se révèlent, en rassemblant les filières autour des indicateurs-carbone et recherchant l'équilibre des énergies autour du développement des énergies renouvelables. Restera à prendre en compte, dans la réglementation environnementale ou en marge de celle-ci, la recherche du bien-être des occupants, au-delà du confort d'été, justement rappelé par le gouvernement, et à travers spécialement l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

N'est-ce pas aussi le moment d'envisager, à côté d'une réglementation environnementale qui, prévue pour entrer en vigueur dès l'an prochain, devra nécessairement comporter une courbe d'apprentissage et d'exigence croissante, de mettre en place simultanément un label d'État, inspiré du référentiel E+C- et intégrant la prise en compte du bien-être des occupants, qui permettrait aux acteurs les plus volontaires de développer des programmes exigeants, spécialement vers la production de bâtiments à énergie positive, constituant autant de voies de progrès vers l'horizon 2050 ?

C'est une proposition qui, si elle est retenue, sera de nature à permettre à chaque opérateur d'aller à son rythme, en offrant, comme sous l'empire de la réglementation thermique de 2005, le choix d'un label plus ambitieux que la réglementation.