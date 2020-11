Les priorités de la nouvelle direction générale d'Action Logement

Soutenue tant par le patron des patrons Geoffroy Roux de Bézieux que par le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, c'est une connaisseuse de la maison qui vient d'hériter, le 9 novembre, de la direction générale d'Action Logement. Et ce après un an de débats politiques et de noms lâchés dans la presse spécialisée.

Conseillère technique de François Fillon à Matignon, "Sage" à la Cour des Comptes et jusqu'à la fin du mois directrice générale de Seqens, le fruit d'une fusion de différentes filiales franciliennes du groupe, Nadia Bouyer prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. Le président du Medef Grand-Est, Bruno Arcadipane, conserve, lui, son rôle de président.

Avant de retrouver Benoist Apparu, le président d'In'li, la filiale de...