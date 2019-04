Nouvelle baisse des mises en chantier de logements et permis de construire

Entre janvier et mars, les permis de construire, indicateur avancé de l'immobilier neuf, se sont élevés à 100.600 unités, soit un recul de 8,9% par rapport à la même époque un an plus tôt, tandis que le nombre de mises en chantier a baissé de 7,8% à 90.300, précise le service ministériel de la donnée et des études statistiques (SDES).

Lors de la précédente période d'étude, de décembre à février, la diminution observée avait été de 12,5% pour les permis de construire et de 11% pour les mises en chantier, à chaque fois par rapport à la même période un an plus tôt.

Un recul "plus marqué" dans l'individuel

Pour la période janvier-mars, "le recul est plus marqué dans l'individuel pur (-9,6%) que dans l'individuel groupé (-3,0%)", note le SDES sur son site internet, tandis que "les mises en chantier de logements individuels diminuent (-7,4%): -8,2% dans l'individuel pur et -5,0% dans l'individuel groupé".

En 2018, les permis de construire s'étaient élevés à 460.500 unités, soit une baisse de 7,1% par rapport à 2017, selon les chiffres du ministère de la Cohésion des Territoires. Le nombre de mises en chantier avait reculé de 7,0% à 398.100, repli accentué par une chute de presque 20% sur le seul dernier trimestre.

A ce niveau, le logement neuf reste bien supérieur à son plus récent plancher, atteint à moins de 350.000 nouveaux logements en 2015, mais il marque un net coup d'arrêt après deux années d'essor alors même que l'actuel gouvernement avait promis de relancer l'offre.