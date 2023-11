Le secteur pharmaceutique s’engage à faire le bilan de son impact environnemental

L'industrie pharmaceutique va faire le point sur son empreinte carbone. Voilà ce que promet la signature, ce lundi 6 novembre, par les entreprises du secteur, du premier accord de branche sur la transition écologique.

Cet accord « emmène tout le secteur dans cette démarche de transition écologique (et) crée des obligations vis-à-vis des entreprises », notamment celle de réaliser un bilan carbone de leurs activités dans un délai de 12 mois à compter de la signature, a résumé à l'AFP Pascal Le Guyader, directeur général adjoint du Leem.

Selon les termes de cet accord, dont la CFDT, Force Ouvrière, l'UNSA et la CFTC se sont déclarées signataires, les entreprises pharmaceutiques de plus de 300 salariés s'engagent également à instaurer une commission environnementale chargée « d'étudier l'impact environnemental des décisions stratégiques de l'entreprise ou sa stratégie environnementale ». Celles dont l'effectif est inférieur à ce seuil sont, pour leur part, simplement encouragées à mettre en place une telle commission.

Première étape vers la décarbonation du secteur

Jusqu'à présent, l'industrie pharmaceutique ne s'était pas astreinte à étudier son empreinte climatique. Pourtant, le secteur de la santé représente 4,4% des émissions nettes mondiales, selon le think tank The Shiftproject. Un poids non-négligeable qui pousse désormais le secteur à s'atteler à la question climatique, en rebond à l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu en avril, et destiné à faciliter la prise en compte des enjeux de transition écologique dans les entreprises.

Mais le Leem veut aussi aller plus loin. La réalisation du bilan carbone est « la première étape indispensable » avant de mettre en place un plan d'action, mais « 60% des entreprises n'ont pas encore initié ce travail », peut-on lire dans le texte dont l'AFP a obtenu copie. Cette étape supérieure est toutefois déjà dans les tuyaux.

En outre, « au moins deux mesures de bonnes pratiques » devront être mises en œuvre avant la fin 2024, celles-ci pouvant porter « sur la rémunération des dirigeants, la restauration collective, les achats responsables ou encore les transports ». Au total, le plan de décarbonation du secteur pharmaceutique prévoit de réduire de 50% les émissions directes de carbone d'ici à 2030 (dites de scope 1 et 2) et de 25% les émissions indirectes (dites de scope 3) en prenant 2021 comme année de référence.

(Avec AFP)