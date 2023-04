Santé : Dijon Métropole se dote d’une nouvelle vitrine pour faire grandir des startups

La santé fait partie des pôles d'excellence de la capitale des Ducs. « À Dijon, nous avons une structure, le technopôle Santenov, qui fonctionne déjà mais nous n'avions pas encore de bâtiment pour héberger tous les acteurs de la filière santé de la région », explique Danièle Juban, vice-présidente de Dijon Métropole, déléguée au développement économique et à l'attractivité.

Dijon Métropole est en effet le premier pôle régional des industries de santé avec 4.000 emplois, 100 entreprises et 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé, selon Santenov. La filière regroupe quinze laboratoires de recherche et 10.000 étudiants formés chaque année. Un écosystème R&D à la pointe des écoles et de l'innovation qui se traduit par la très bonne place de la filière santé de l'université de Bourgogne dans le classement de Shanghai 2021.

Retenir les étudiants à Dijon

Mais face à la compétition mondiale, tout l'enjeu est de réussir à garder les étudiants sur le territoire, tandis que ces derniers optent souvent pour des zones dynamiques en matière de recherche et d'accès aux fonds d'investissements. Avec cette nouvelle structure, Dijon Métropole veut donc éviter la fuite des étudiants en leur offrant un parcours complet, et avec la possibilité de créer leur startup et de la développer.

Le projet « Campus#2 » fonctionnera comme un tiers-lieu pour tous les acteurs de l'écosystème santé dans un bâtiment de plus de 9.000 m2 situé sur le campus, en proximité immédiate des laboratoires de recherche, des écoles d'ingénieurs, du CHU et des entreprises technologiques installées dans la zone d'activités adjacente. « L'idée est de favoriser les échanges de bonnes pratiques, la dynamique collective et le développement de projets communs et de positionner Dijon parmi les grandes capitales françaises de l'innovation et de la recherche en santé », précise Danièle Juban.

Cette initiative s'inscrit dans les schémas de France2030, notamment les politiques de site de recherche-innovation de type Bioclusters, qui visent à tirer parti des effets de proximité et des synergies entre acteurs académiques, hospitalo-universitaires, industriels et startups de la biotech, medtech et healthtech.

Un projet qui intègre l'accélération des startups

Le cabinet d'architecture Patriarche (550 collaborateurs ; 32,6 millions d'euros de chiffre d'affaires) a remporté l'appel à projet lancé par Dijon Métropole grâce à son offre clé en main, qui comprend notamment l'animation et l'incubation des startups. Patriarche est à la fois promoteur, concepteur, exploitant et investisseur du bâtiment. C'est une de leur filiale, Walter, qui met à disposition des entreprises une offre de service, de laboratoires et le programme d'accélération des startups de la santé via un partenaire extérieur, nommé 1kubator. « Ils vont mobiliser leur réseau et accompagner un certain nombre de startups à l'année qui pourront loger dans le bâtiment à des tarifs préférentiels », explique Mélanie Ceccarini, responsable de programmes chez Bart x Patriarche, la filiale maitrise d'ouvrage du groupe.

« L'idée est de créer un guichet unique pour l'écosystème. Une véritable ruche d'entreprises, afin de créer des synergies entre les acteurs », souligne Mélanie Ceccarini. Loin de proposer un simple espace des bureaux, le projet du groupement d'acteurs privés Patriarche s'inscrit davantage dans un espace de vie, avec les infrastructures spécifiques au domaine de la santé (des laboratoires et matériels techniques), où les personnes se rencontrent. Campus#2 pourra couvrir tout le parcours résidentiel des entreprises : depuis la startup qui se fait incuber ou accélérer, à des entreprises plus matures qui cherchent des locaux pour se développer. « Ce futur bâtiment totem, a été conçu également pour que des grandes entreprises de notre territoire tels que Urgo ou Crossject installent une partie de leur équipe dans ces locaux afin de faire un peu de tutorat avec les startups », espère Danielle Juban.