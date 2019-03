Dans les pays émergents, le rôle clé des femmes dans la transition écologique

Le changement climatique, et d'une manière plus générale la dégradation de l'environnement, nuisent en particulier aux femmes. Elles en sont en effet triplement victimes, souligne un rapport publié en 2015 en France par la fondation Raja-Danièle Marcovici. Tout d'abord, parce que les effets du réchauffement et des pollutions touchent surtout les populations les plus précaires et que, selon la Banque mondiale, les femmes représentent 70 % des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. Ensuite, en raison du rôle qu'à travers le monde elles occupent dans la gestion du foyer : la raréfaction de l'eau, du bois et de certains aliments implique souvent pour elles des trajets plus longs et davantage de travail.

Enfin, parce que les discriminations que subissent encore les femmes, limitant leur accès à la connaissance, aux ressources économiques et aux nouvelles technologies, limitent aussi leurs capacités de résilience et d'adaptation. C'est notamment le cas dans les pays qui appliquent encore des droits d'héritage discriminatoires, qui réservent peu de terres aux femmes, souvent les moins productives et accessibles, avec des conséquences aussi sur leur accès au financement....