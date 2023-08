Énergie : les particuliers sont de plus en plus nombreux à installer des panneaux solaires sur leurs toits

Avec les canicules de l'été et l'augmentation des prix de l'électricité cet hiver, les toits de Français sont de plus en plus nombreux à accueillir des panneaux solaires. D'après Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le nombre d'installations en autoconsommation individuelle, c'est-à-dire qui permet de consommer sa propre production d'électricité, a plus que doublé en deux ans.

Lire aussiEn France, l'énergie solaire est pénalisée par le manque d'installateurs de panneaux

Au total, au 30 juin 2023, la France comptait 325.939 autoconsommateurs d'électricité individuels, soit une progression de 77% par rapport à mi-2022, et un nombre d'installations particulières plus que doublé par rapport à celui de la mi-2021 (121.346). En termes de puissance installée, la progression est de 88% sur un an, à 1.629 MW au 30 juin, indique Enedis, contre 868 MW au 30 juin 2022 et 535 MW au 30 juin 2021.

Des installations réparties sur le territoire français

D'après l'Observatoire français de la transition écologique, dont les propos relayés par Enedis, quatre départements du sud du pays se distinguent, avec des puissances installées supérieures à 50 mégawatts : Haute-Garonne, Hérault, Bouches-du-Rhône et Isère. Mais des départements industriels comme le Nord, la Loire-Atlantique ou le Rhône sont aussi en forte progression avec des puissances installées comprises entre 36 MW et 47 MW chacun.

Lire aussiL'investissement dans le solaire va dépasser celui dans le pétrole en 2023 (AIE)

Par ailleurs, l'Observatoire note que l'autoconsommation collective se développe également. Il s'agit d'un partage d'électricité local entre un ou plusieurs producteurs au niveau d'un immeuble, d'une copropriété, d'un quartier ou d'une zone industrielle, par exemple. Au 30 juin, 224 opérateurs collectifs locaux étaient recensés dans le pays, l'accélération du rythme de progression revenant surtout aux collectivités locales qui portent 60% des projets, selon l'Observatoire.

La France peine à combler son retard

Malgré tous ces progrès, la France reste toutefois loin de combler son retard en matière photovoltaïque, notamment en ce qui concerne les grandes installations de champs solaires.

Pour que l'Hexagone respecte ses objectifs de neutralité carbone, le photovoltaïque devrait atteindre entre 92 et 144 GW de puissance installée sur le territoire en 2050, rappelle l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) sur son site. Or la puissance du parc solaire photovoltaïque français atteignait seulement 18 GW à la fin du premier semestre 2023, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique.

Lire aussiPanneaux solaires : ce nouveau couac qui risque de ralentir les futurs projets

La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque qui s'est élevée à 11,2 TWh au premier semestre, représente 4,7% de la consommation électrique française sur le semestre.

(Avec AFP)