Eolien offshore : Innogy invite des Japonais dans un projet au Royaume-Uni

Le groupe basé à Tokyo, Electric Power Development, plus connu sous le nom J-Power, et la société de la région d'Osaka, Kansai Electric Power, vont acquérir respectivement 25% et 16% de l'entreprise créée par l'énergéticien allemand Innogy. Cette décision permet à Innogy d'assurer le financement de ce qui sera la plus importante ferme d'éoliennes marines d'Europe, malgré la défection de son co-actionnaire le norvégien Statkraft à l'automne dernier.

Un premier investissement de ce calibre pour le Japon

Le montant des deux transactions, qui n'a pas été annoncé, est estimé à quelque 900 millions de dollars, selon le quotidien économique japonais Nikkei, qui précise qu'il s'agit du premier investissement de ce type par des entreprises japonaises.

Le projet Triton Knoll, situé en mer du Nord, devrait être doté d'une capacité totale de 860 mégawatts (MW) fournie par 90 éoliennes, ce qui en fera un des plus importants au monde. Le début des opérations commerciales est prévu en 2021.

Des projets d'une capacité de 4.000 MW

Le Japon, qui a privilégié l'énergie solaire après l'accident nucléaire de Fukushima de mars 2011, a peu de savoir-faire dans les projets éoliens offshore, explique le Nikkei, mais nourrit de grandes ambitions, avec des projets d'une capacité de 4.000 MW.

Les entreprises nippones ont donc beaucoup à apprendre en la matière de l'Europe, où est concentrée "90% de la capacité éolienne offshore du monde", selon J-Power.

( Avec AFP )