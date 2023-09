GNL : la voie est libre pour le terminal méthanier du Havre

La guérilla judiciaire menée depuis la fin de l'année dernière par le député vert et avocat Julien Bayou contre l'installation d'un terminal méthanier flottant au Havre a connu son épilogue, il y a quelques jours. Le 28 août, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la dernière des quatre requêtes déposées par le parlementaire, EELV et plusieurs associations écologistes contre les arrêtés du préfet de Seine-Maritime autorisant l'exploitation du navire. Le gouvernement ayant proscrit par décret la possibilité d'un appel, les plaignants semblent avoir tiré leur dernière cartouche. « On a un peu épuisé toutes les possibilités. A ce stade, nous sommes dans une impasse », admet à regret Pierre Dieulafait, président d'Ecologie pour Le Havre.

La voie est donc libre pour le méthanier regazéificateur ou FSRU (comme Floating Storage Regasification Unit) qui est censé préserver la France d'une pénurie de gaz. Affrété par TotalEnergies, le Cape Ann de son nom devrait bien s'amarrer pour cinq ans sur le terminal du quai de Bougainville. Le même qui abritait ironie de l'histoire.... la base de construction des fondations éoliennes du parc marin de Fécamp. Ou quand les renouvelables cèdent la place aux fossiles

Une arrivée imminente

Selon le site Marine Traffic qui suit heure par heure la position des navires de commerce à travers le globe, le bateau fait actuellement route vers Gibraltar où il est attendu ce vendredi (8 septembre) aux premières heures de l'aube. Bien que ni la préfecture de Seine-Maritime, ni les autorités portuaires ne communiquent sur son jour d'arrivée de peur de renseigner les opposants, tout permet de penser que le Cape Ann fera son entrée dans l'estuaire de la Seine entre le 14 et le 15 septembre, comme prévu par le calendrier.

Selon nos informations, une réunion est prévue en début de semaine prochaine entre les services de l'Etat et toutes les parties prenantes pour un ultime calage des opérations. Sur place, des tests à blanc ont déjà été réalisées. « La capitainerie du port est prête à recevoir le FSRU », nous assure-t-on au siège d'Haropa Port. De son côté, GRTGaz a achevé la construction de la canalisation de 35 kilomètres qui raccordera les installations du navire aux infrastructures de transport de gaz.

10% de la consommation française

Si tout se passe bien, le Cape Ann devrait être capable d'injecter les premiers mètres cubes de méthane dans le réseau d'ici quelques semaines, une fois effectuées les vérifications de sécurité d'usage. Pour rappel. A plein régime, ce mastodonte de plus de 280 mètres de long et 43 de large sera en capacité de délivrer, après regazéification du GNL, jusqu'à cinq milliards de gaz naturel annuellement. Soit environ « 10% de la consommation nationale et l'équivalent de 60% du gaz russe importé en 2021 » indique la préfecture de Seine-Maritime.

Reste que la mise en orbite imminente du Cape Ann s'inscrit dans un environnement de marché moins tendu que celui qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Selon le GIE Gas Infrastructure Europe, qui regroupe les gestionnaires d'infrastructures de l'UE, le niveau des stockages de gaz atteignait plus de 87 % fin août en France et plus de 90% sur l'ensemble du vieux continent.

De son côté, la consommation a suivi une pente inverse. GRT gaz a calculé que celle-ci avait reculé de 16,3% dans l'hexagone entre juillet 2022 et juillet 2023 en comparaison de la même période un an auparavant, le plus fort repli incombant aux grands industriels (- 23,9%). Au global, la France a consommé 400 TWh sur douze mois contre 476 un an auparavant. De quoi prêter le flanc aux critiques des écologistes qui nient « la menace sur l'approvisionnement » invoquée par le gouvernement pour justifier l'arrivée sur nos côtes du terminal méthanier. Et peut-être ouvrir la voie à d'autres recours.