Guyane : le gouvernement demande à EDF la reprise des travaux de la controversée centrale du Larivot

L'approvisionnement électrique de la Guyane est fragile. En témoignent les nombreuses coupures subies par les habitants. Ces deux dernières semaines, elles ont d'ailleurs conduit à des affrontements et à la fermeture de plusieurs établissements scolaires à Maripasoula, dans l'ouest de ce territoire ultra-marin. Début août, les communes littorales, où vivent la majorité des quelque 300.000 Guyanais, ont été privées d'électricité plusieurs heures en raison d'une rupture d'alimentation électrique des deux lignes à haute tension reliées à la centrale hydroélectrique de Petit-Saut, située une centaine de kilomètres à l'ouest de Cayenne.

Dans ce contexte, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, ont demandé à EDF « de se mobiliser pour reprendre les travaux » de la centrale électrique dite du Larivot, indiquent-ils dans un communiqué commun ce mardi 11 octobre.

« Ce projet de centrale est essentiel à la sécurité de l'approvisionnement en électricité en Guyane, dont le black-out du mois d'août dernier a rappelé la fragilité, en raison notamment du vieillissement de la centrale thermique existante de Dégrad-des-Cannes », au sud de Cayenne, écrivent les ministres.

[Représentation du projet de la future centrale thermique dite du "Larivot" située à 14 kilomètres de Dégrad des cannes, le port où arrivera l'agrogazole importé pour servir de combustible. Crédit EDF PEI.]

Pour rassurer les écologistes, vent debout contre ce projet de centrale, le gouvernement indique « qu'il est prévu que la nouvelle centrale fonctionne, dès sa mise en service, aux biocarburants liquides et non plus au fioul léger comme le prévoyait le projet initial ».

Annulation d'annulation

Pour rappel, le permis de construire de cette future grande centrale thermique de 120 MW avait été délivré en 2020 à la filiale locale d'EDF. Mais il a été annulé le 18 juillet dernier par le tribunal administratif de Cayenne après un recours de France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement. Motif invoqué : l'insuffisance de l'étude d'impact et la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux espaces remarquables du littoral.

Cette annulation a finalement été suspendue la semaine dernière par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Dans son délibéré, cette dernière estime qu'EDF a soumis à l'enquête publique une étude d'impact environnementale « exposant et analysant les différentes alternatives possibles » de sites pour la construction de la centrale. La cour juge également que le « site d'implantation du projet ne fait pas partie des espaces naturels remarquables du littoral et que l'emprise de ce projet n'aura pas d'impact sur la mangrove ».

« Nous sommes déçus de la décision, mais le contentieux n'est pas terminé. Nous restons en attente des décisions sur le fond dont les audiences devraient se dérouler début 2023 », a réagi auprès de l'AFP Garance Lecocq, coordinatrice de Guyane Nature Environnement.

EDF Guyane s'est de son côté félicité de cette décision qui représente « un pas de plus vers une reprise des travaux » en précisant que « la prochaine étape est le jugement sur le fond », a indiqué à l'AFP Gaëlle Paygambar, directrice régionale d'EDF PEI (filiale d'EDF) en charge du projet de la centrale du Larivot.

Une centrale qui fait débat

Ce projet de centrale électrique fait l'objet d'une intense bataille politique et juridique entre écologistes et EDF, ce dernier étant soutenu par le gouvernement. Elle doit fonctionner aux biocarburants liquides, ce qui nécessiterait l'importation de grandes quantités d'agrogazole et la construction d'un oléoduc de 14 kilomètres à travers la communauté d'agglomération du centre littoral pour les acheminer.

En mars dernier, le rapporteur public du tribunal administratif de Guyane a indiqué que la préfecture de Guyane a « commis une erreur d'appréciation » en donnant à EDF une autorisation environnementale en 2020 pour la construction de cette centrale. Un avis qui ne vaut pas décision de justice mais qui est censé orienter le tribunal administratif de Guyane lorsqu'il se prononcera sur le fond du dossier dans les mois prochains au regard des enjeux environnementaux. Reste à voir s'il sera suivi ou non.

(Avec AFP)