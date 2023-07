Hydrogène  : Nucera, filiale de Thyssenkrupp, réussit son entrée en Bourse

C'est la deuxième introduction plus importante de l'année en Europe après celle en mai de la société italienne de jeux d'argent Lottomatica à Euronext Milan. L'action Thyssenkrupp Nucera a grimpé à 20,20 euros, au-dessus du prix d'introduction fixé à 20,0 euros, lors de sa première cotation à 07H15 GMT, valorisant l'entité cotée à 2,5 milliards d'euros.

Cette entrée en fanfare « élargit sa flexibilité financière », et renforce son profil « en tant qu'acteur de premier plan dans les domaines de l'industrie de l'hydrogène vert », a déclaré Miguel Angel Lopez Borrego, président du directoire de Thyssenkrupp AG, quelques instants avant d'agiter la cloche sur le parquet de Francfort, selon la tradition lors de chaque entrée en Bourse. L'entreprise fabrique des installations qui génèrent de l'hydrogène et peuvent le stocker à grande échelle à partir de sources d'énergie renouvelable telles que le solaire et l'éolien.

Une histoire à succès

Son entrée en Bourse signifie la poursuite d'une « histoire à succès », visant à accroître la production d'hydrogène vert sur laquelle comptent les entreprises pour atteindre la neutralité climatique, a déclaré auparavant Werner Ponikwar, PDG de Thyssenkrupp Nucera. Les fonds levés permettront de soutenir les développements de ce fournisseur mondial de technologies d'électrolyse de l'eau alcaline (AWE) et de chlore-alcali (CA). Deux technologies encore jeunes sur lesquelles Nucera et sa maison-mère ont misé, pour en faire « une entreprise (valorisée aujourd'hui) de plusieurs milliards d'euros », s'est félicité Miguel Angel Lopez Borrego. « La princesse enchantée est devenue une licorne » du nom de ces sociétés « tech » valorisées plus d'un milliard de dollars, a-t-il poursuivi.

Le marché mondial de l'hydrogène devrait être multiplié par sept d'ici 2050

Nucera prévoyait son entrée sur le marché boursier l'année dernière, mais a dû reporter son projet en raison de conditions rendues difficiles par la hausse des taux d'intérêt et la volatilité croissante des marchés. Avant sa cotation, Nucera était codétenue par Thyssenkrupp, à hauteur de 66%, et par le groupe italien De Nora (34%), spécialiste des électrodes et des systèmes de filtrage d'eau.

La maison-mère Thyssenkrupp va conserver une participation majoritaire dans Nucera à l'issue de sa mise en Bourse. Le groupe, qui a déjà cédé sa juteuse branche ascenseurs en 2020, cherche encore un avenir pour sa division sidérurgique, son cœur de métier. Formellement né de la fusion en 1998 des deux géants de l'acier Thyssen et Krupp, il a, en revanche, échoué à plusieurs reprises à trouver un repreneur pour la division acier, son coeur de métier devenu moins rentable ces dernières années, alors que des investissements massifs sont nécessaires pour engager sa décarbonation.

Le marché mondial de l'hydrogène devrait être multiplié par sept d'ici 2050, passant de 94 millions de tonnes en 2021 à 660 millions de tonnes en 2050, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).