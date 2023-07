Importations d’hydrogène : « Je ne comprends pas pourquoi la France n’ouvre pas le sujet », Pierre-Etienne Franc (Hy24)

La stratégie française autour de l'hydrogène est loin de faire l'unanimité. Alors que le gouvernement privilégie une logique de production locale, proche des hubs de consommation, plusieurs grands patrons et experts du secteur assurent, au contraire, que l'Hexagone sera contraint d'importer cette molécule, présentée comme déterminante pour la transition énergétique. C'est ce qu'a affirmé hier Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, à La Tribune dans le cadre des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Interrogé aujourd'hui, dans le même cadre, Pierre-Etienne Franc, ancien monsieur hydrogène d'Air Liquide, et désormais à la tête de la société de gestion Hy24, lui a donné raison.

Lire aussiFaut-il importer massivement de l'hydrogène vert ou le produire localement ? Le débat fait rage

« Si l'on regarde les enjeux de la transition énergétique, pour un certain nombre de pays c'est d'arriver à monter le mix en énergies renouvelables, le plus vite possible, de manière compétitive et sur de très très grosses quantités. Or, aujourd'hui, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe, pour différentes raisons, n'ont pas les moyens de trouver soit l'espace, soit les coûts, soit la rapidité d'exécution. Il se trouve qu'en Europe, en face, au Maghreb, pas très loin, au Moyen-Orient, on a des espaces disponibles, avec une capacité d'exécution de projets de plusieurs gigawatts. Et donc l'enjeu c'est de les ramener sous une forme transportable. C'est là que l'hydrogène et l'ammoniac deviennent des vecteurs très intéressants », a-t-il développé.