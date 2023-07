La France devra se résoudre à importer de l'hydrogène extra-européen, affirme le président d'Engie

C'est un pied de nez au gouvernement français. Alors que l'Hexagone tend à favoriser l'idée d'une production locale d'hydrogène, ce vecteur considéré comme crucial pour la transition énergétique, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a critiqué samedi cette approche. Interrogé par La Tribune dans le cadre des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, celui-ci a défendu une autre stratégie, également prônée par l'Allemagne : celle d'importer des quatre coins du monde, et notamment des pays du Sud, la fameuse molécule bas carbone. « On va vite tomber sur une limite de production d'énergie décarbonée en France, même avec le nucléaire. Je crois qu'il faudra se résoudre à importer de l'hydrogène de pays où l'on a accès à une énergie à de très bonnes conditions économiques », a-t-il fait valoir.

Jusqu'ici, l'exécutif français a pourtant plutôt mis en avant sa volonté de développer des « clusters » régionaux, rapprochant la production et la consommation d'hydrogène sur le même territoire. Autrement dit, de « mettre côte à côte des éoliennes, un électrolyseur, et une usine qui a besoin d'hydrogène », à schématisé Jean-Pierre Clamadieu. Une vision qui exclut, a priori, le besoin de bâtir d'immenses réseaux inter-régionaux de transport de cet hydrogène, afin de l'acheminer depuis des pays extra-européens et le faire transiter à l'intérieur de l'Europe. Seulement voilà : « dès qu'on veut passer à l'échelle, je suis convaincu qu'on a besoin d'un réseau », a opposé samedi le patron d'Engie.

De quoi rejoindre la philosophie de l'Allemagne, laquelle « imagine immédiatement un réseau, le stockage ou encore l'importation d'hydrogène », étant « très habitué à une industrie reposant sur l'usage de gaz », a-t-il poursuivi. « On a besoin de plus d'interconnexion électrique, pas d'interconnexion gazières », avait quant à lui souligné en septembre dernier Emmanuel Macron, avant de céder face à la pression de Madrid et de Berlin sur la construction d'un tuyau de transport d'hydrogène entre la péninsule ibérique et l'Allemagne.

Diplomatie de l'hydrogène

Ainsi, selon Jean-Pierre Clamadieu, cet hydrogène devra provenir de régions où il y a « beaucoup de soleil et beaucoup de vent », pas trop lointaines « si l'on veut pouvoir tirer des tuyaux », mais aussi plus éloignées si l'on considère que l'on importera l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Et de citer le « Maghreb », les pays du « Golfe », le « Chili », ou encore l'« Australie ».

Une approche qui rejoint, là encore, celle déployée par Berlin. En effet, la coalition au pouvoir outre-Rhin tisse depuis plusieurs mois une véritable diplomatie de l'hydrogène, et a déjà injecté deux milliards d'euros de fonds publics pour nouer des partenariats avec le Maroc, la Namibie, la République démocratique du Congo ou encore l'Afrique du Sud. Le gouvernement ne s'en cache d'ailleurs pas : l'objectif de production domestique d'hydrogène « renouvelable » s'élève pour l'heure à 14 térawattheure (TWh) seulement... pour une consommation estimée autour de 100 TWh en 2030 !



Les lignes pourraient d'ailleurs également bouger en France. En effet, depuis plusieurs mois, le gouvernement tricolore s'interroge lui-même sur sa capacité à générer suffisamment d'hydrogène « vert » sur le territoire, malgré son important parc nucléaire et sa volonté de construire de nouveaux réacteurs. « Les regards se portent de plus en plus sur l'e-fuel issu de l'hydrogène pour décarboner l'aérien et le maritime, alors que les besoins promettent d'être colossaux », glissait-on il y a quelques semaines chez un grand énergéticien. De quoi faire monter une petite musique, entretenue par les gaziers, sur la nécessité d'externaliser une partie de cette production et de déployer un réseau massif de transport.

Lire aussiL'UE compte subventionner la production d'hydrogène... à l'étranger

Concurrence américaine

Par ailleurs, Jean-Pierre Clamadieu à répété samedi son souhait de voir arriver en Europe un cadre incitatif aussi puissant que celui déployé par les États-Unis à travers son désormais célèbre plan d'investissement Inflation Reduction Act (IRA). « En Europe, on est encore en train de discuter de la définition de l'hydrogène vert, alors qu'aux États-Unis, des incitations simples sont en train de rendre économiquement viables tout un tas de projets, notamment au Texas ! », a-t-il asséné.

Ce qui risque de faire prendre « du retard » au Vieux Continent, freiné par des « réglementations extrêmement sophistiquées qui ralentissent [les] projets », a poursuivi le président d'Engie.

Lors d'un entretien exclusif avec La Tribune, le 25 avril, celui-ci avait déjà exprimé ses craintes en la matière.

« Sur l'hydrogène, je pense que certains projets risquent de migrer outre-Atlantique [...] La mise en place d'un crédit d'impôt de 3 dollars par kilo d'hydrogène vert produit, crée les conditions qui font qu'un projet devient immédiatement rentable. En Europe, le système de subventions, qui repose sur les fameux Projets importants d'intérêt européen commun (Pieec), est beaucoup plus complexe et incertain », avait-il fait valoir.

Lire aussiGaz : « Nous passerons l'hiver prochain sans difficulté majeure » (Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie)



Pas de pénurie de gaz l'an prochain, rassure Engie



Enfin, Jean-Pierre Clamadieu s'est exprimé sur l'hiver à venir, alors que l'Europe semble peu à peu sortir la tête du guidon, après plus d'un an de crise de l'énergie. « Une pénurie physique [de gaz, ndlr] l'an prochain, je n'y crois pas », a-t-il affirmé.

Ce matin, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, s'était quant à lui montré plus inquiet, à l'occasion d'une table-ronde organisée face à Luc Rémont (EDF) et Catherine MacGregor (Engie). En effet, celui-ci avait pointé du doigt des incertitudes concernant l'approvisionnement pour l'hiver prochain. Voire même le risque d'un « superchoc » pour l'Europe si les Républicains accédaient au pouvoir aux États-Unis, et décidaient de réduire leurs exportations d'hydrocarbures, devenues cruciales pour le Vieux Continent.

Le président d'Engie s'est donc montré moins pessimiste. Il n'empêche : celui-ci a appelé à rester « prudent ». « Un point essentiel, c'est d'être capable de continuer dans la dynamique d'économies d'énergie. C'est-à-dire -10% de consommation de gaz, hors effet climat » a-t-il souligné. Et pour cause, si Jean-Pierre Clamadieu ne redoute pas de rupture brutale de l'approvisionnement dans l'année à venir, il reste « deux ou trois hiver à passer avant que de nouvelles capacités de production de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis et au Qatar soient complètement disponible, et contractées au bénéfice de l'Europe », a-t-il rappelé.

En attendant cette échéance clé, le risque est d' « entrer à nouveau « dans une phase de compétition [pour accéder à ces volumes, ndlr] assez tendue entre l'Europe et l'Asie », notamment en cas de reprise économique en Chine, avait déjà prévenu mardi Laurent Nery, directeur des analyses de marché chez Engie Gems. Ce qui entraînerait forcément un risque accru de volatilité pour l'Europe, et par là même un nouvel hiver incertain.

Lire aussiÉnergie : les prix ne baisseront pas significativement avant 2027, prévient Engie