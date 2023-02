L'espagnol Repsol a vu son bénéfice s'envoler de 70% en 2022 grâce aux prix du pétrole

Le groupe Repsol, qui est à l'Espagne ce que TotalEnergies est à la France, a vu ses profits bondir en 2022 grâce à l'envolée des cours du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine. Le géant énergétique a engrangé au total 4,25 milliards d'euros de bénéfice net, soit une hausse de 70% par rapport aux 2,5 milliards d'euros dégagés en 2021, selon un communiqué du groupe publié ce jeudi.

Néanmoins, ce chiffre reste très éloigné des attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui s'attendaient en moyenne à 6,29 milliards de profits. En raison de la pandémie de Covid-19, « les bénéfices cumulés en 2021 et 2022 (6,75 milliards d'euros) n'ont pas permis à ce stade de compenser les pertes enregistrées en 2019 et 2020 (7,1 milliards d'euros) », précise le communiqué.

Repsol a bénéficié l'an dernier, comme ses rivaux ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies, de l'envolée du cours de l'or noir liée à la forte reprise de l'activité après la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine qui a perturbé le monde de l'énergie. Par ailleurs, le groupe rappelle avoir consacré 500 millions d'euros à des mesures de réduction des prix des carburants pour les consommateurs espagnols, ce qui a pesé ses bénéfices.

Les investissements atteignent un niveau « historique »

Le géant espagnol indique aussi avoir fortement augmenté ses investissements, qui ont atteint l'an dernier 4,18 milliards d'euros, soit un niveau « historique », dans le cadre de sa politique de transition destinée à se « décarboner ». Souhaitant se tourner vers un modèle « multi-énergétique », il a annoncé début septembre la vente de sa branche exploration-production (upstream) au fonds d'investissement américain EIG pour 4,8 milliards de dollars. Il a promis d'utiliser l'argent récupéré lors de cette opération pour accroître ses investissements dans les énergies à basse émission de carbone. En 2023, Repsol prévoit d'investir « plus de 5 milliards d'euros » à sa transition énergétique, souligne le communiqué.

Taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes groupes énergétiques

La publication des résultats du géant énergétique survient en plein débat sur les bénéfices des majors pétrolières, qui ont dégagé l'an dernier des profits record, en pleine urgence climatique et sur fond de crise du pouvoir d'achat. En Espagne, cette situation a poussé le gouvernement à instaurer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grands groupes énergétiques, qui permettra à l'Etat de récupérer deux milliards d'euros par an en 2023 et 2024. Cette mesure, destinée à financer les mesures de soutien au pouvoir d'achat, a été critiquée par le patronat, qui a estimé qu'elle pourrait réduire les capacités d'investissement des groupes concernés.