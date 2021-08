Nucléaire : EDF finalise la vente de sa participation détenue dans la joint-venture à Exelon Generation

EDF suit sa feuille de route concernant le vaste chantier de sa réorganisation. Tandis que le groupe français doit continuer à investir dans le nucléaire pour maintenir son parc vieillissant - et éventuellement relancer un nouveau programme - il a annoncé lundi avoir finalisé le processus de vente de ses 49,99% de parts détenues dans au sein de sa coentreprise nucléaire américaine Constellation Energy Nuclear Group (CENG). Montant de l'opération : 885 millions de dollars (environ 753 millions d'euros). L'acquéreur est, comme prévu, Exelon Generation, acteur des énergies renouvelables sur le marché nord-américain et son partenaire dans la joint-venture, qui possédait le reste de CENG.

Exelon Generation est l'une des cinq branches du géant de la production et de distribution d'électricité Exelon Corporation. Sur son site, la joint-venture Constellation Energy Nuclear Group revendique environ 2 millions de clients particuliers, lieux publics et entreprises, contre 10 millions pour la maison-mère Exelon Corporation, répartis dans plusieurs Etats américains.

La décision avait été annoncée en novembre dernier, venant achever un désengagement entamé en 2014. Cette année-là, EDF avait également délégué à Exelon l'exploitation des cinq réacteurs nucléaires de CENG, répartis dans trois centrales dans les États de New York et du Maryland, dans l'est des Etats-Unis.

Le maillon faible du géant Exelon Corporation au deuxième trimestre

Le groupe mettait ainsi un terme à son "aventure américaine" dans le nucléaire, qui s'était notamment heurtée à la concurrence du gaz de schiste pour produire de l'électricité.

Au deuxième trimestre, l'opérateur Exelon Corporation a présenté un revenu net de 401 millions dollars. A noter que sur la période, l'ensemble de ses activités de fourniture de gaz et d'électricité, réparties géographiquement sur le territoire américain, sont rentables, excepté l'entité Generation avec laquelle EDF travaillait, en perte de 61 millions de dollars.

Des cessions d'actifs en pleine réorganisation

"La cession s'inscrit dans le cadre de l'option de vente conclue en avril 2014 entre EDF et Exelon, permettant à EDF de céder sa participation à Exelon à sa juste valeur", précise EDF dans un communiqué.

Dans le même temps, EDF est engagé dans un vaste plan de réorganisation baptisé initialement "Hercule" dans lequel l'activité nucléaire doit trouver une nouvelle place. Le projet "Grand EDF" vise à scinder le groupe en trois entités (EDF Bleu, EDF vert et EDF azur) pour lui permettre d'investir massivement. Endetté à hauteur d'une quarantaine de milliards d'euros, le groupe doit développer à marche forcée les énergies renouvelables, où il accuse un certain retard face à ses grands concurrents européens que sont l'italien Enel et l'espagnol Iberdrola.

Au total, le groupe Exelon Corporation a généré 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Il emploie 33.400 personnes outre-Atlantique.

