Stockage par batterie : Engie acquiert Broad Reach Power aux Etats-Unis

L'électricien français Engie poursuit ses acquisitions en vue d'accélérer sa stratégie de développement des énergies renouvelables. Il a annoncé ce jeudi 24 août avoir signé un accord pour l'acquisition de Broad Reach Power, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo. Ce dernier est une société basée aux Etats-Unis spécialisée dans les activités de stockage par batterie. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2023. Objectif, atteindre 10 GW de capacité de batteries au sein du groupe français d'ici à 2030.

« La transaction porte sur 350 MW d'actifs opérationnels, 880 MW d'actifs en construction avec une mise en service attendue avant fin 2024, 1,7 GW de projets à un stade avancé de développement et un important portefeuille de projets en cours de développement. Les projets sont situés au Texas, en Californie et dans les Etats du centre des Etats-Unis », précise le communiqué du groupe.

Pour rappel, l'électricien est déjà présent dans le renouvelable aux Etats-Unis, avec 5GW en opération fin 2022. Le développement de ces projets est censé répondre au besoin de flexibilité lié à la montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique et permettre d'accroître la capacité d'Engie à fournir de l'électricité décarbonée en continu.

Acquisition en Afrique du Sud

Fin juin, Engie avait annoncé acquérir les activités de BTE Renewables en Afrique du Sud, doublant ainsi sa capacité de production d'énergies renouvelables dans le pays, conformément à sa stratégie de diversification dans le solaire et l'éolien. « L'acquisition de BTE apportera à Engie 340MW nets de capacités renouvelables et opérationnelles (150MW d'éolien terrestre et 190MW de solaire photovoltaïque) », avait-on précisé dans un communiqué. A cela s'ajoute un « portefeuille de plus de 3GW de projets en phase de développement avancé ».

Ces 3GW seront progressivement comptabilisés dans la capacité de production d'Engie « d'ici 2028, 2030 », avait indiqué à l'AFP le directeur stratégie et finances des activités renouvelables d'Engie, Pierre Guiollot. Engie, premier opérateur d'énergie éolienne et solaire en France et quatrième européen, vise une croissance annuelle de 4 GW jusqu'en 2025, puis 6 GW sur 2026-2030 pour atteindre 80 GW en 2030 dans le monde.

Chiffre d'affaires en hausse

Au premier semestre 2023, le géant énergéticien français a accusé une perte nette de 800 millions d'euros, due en grande partie à des provisions de plus de 4 milliards d'euros pour la prolongation de deux de ses centrales nucléaires en Belgique jusqu'en 2036. En excluant cette activité nucléaire, le groupe Engie, en pleine diversification, a multiplié les performances dans la plupart de ses métiers, engrangeant un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros, en hausse de 8,9% par rapport au même semestre en 2022. Le résultat d'exploitation (Ebit) montre une progression plus forte encore, de 32,3% sur un an, à 6,9 milliards d'euros.

Sans les éléments exceptionnels, le bénéfice net récurrent d'Engie ce semestre est de 4 milliards d'euros, après 5,2 milliards sur l'ensemble de l'année 2022. Priorité stratégique du groupe, ces activités ont vu leur résultat d'exploitation augmenter de 43% sous l'effet d'une hausse des volumes et de prix favorables pour l'énergie hydroélectrique des barrages.

Côté projets, le groupe continue d'accélérer dans les renouvelables avec 6,6 gigawatts (GW) de projets en construction à la fin juin, représentant un total de 68 projets. Le plus gros contributeur à la marge d'Engie reste sa division GEMS (Global Energy Management & Sales) dédiée aux entreprises et grands consommateurs d'énergie (gaz, électricité...).

Au vu de ces performances semestrielles (hors nucléaire), le groupe a confirmé ses objectifs annuels pour 2023, soit un bénéfice récurrent net entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros (contre 3,4 à 4 milliards précédemment), comme annoncé le 30 juin. Et puisque l'essentiel a déjà été fait au premier semestre, un ralentissement des performances d'Engie dans les prochains mois est à prévoir.

(Avec AFP)