TotalEnergies et Aramco investissent dans un projet pétrochimique saoudien à 11 milliards de dollars

Saudi Aramco et français TotalEnergies s'associent. Les deux géants pétroliers ont signé samedi les contrats de construction de l'immense complexe pétrochimique de la raffinerie de SATORP, exploitée par les deux groupes en Arabie Saoudite.

« Aujourd'hui, alors que de nombreux acteurs du secteur de l'énergie hésitent à investir, je suis ravi de voir SATORP passer à la vitesse supérieure avec ce projet d'expansion de 11 milliards de dollars », s'est félicité le PDG d'Aramco, Amin Nasser, au moment de la signature à Dhahran, dans l'est du royaume.

Projet annoncé en 2018

Ce projet, annoncé une première fois 2018 puis finalisé en décembre 2022, doit bâtir « l'un des plus grands vapocraqueurs à charge mixte du Golfe, avec une capacité de production de 1,65 million de tonnes par an d'éthylène et d'autres gaz industriels », précise un communiqué des deux groupes.

A terme, « l'infrastructure devrait attirer plus de 4 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans divers secteurs industriels (...) et créer environ 7.000 emplois locaux directs et indirects ».

Sept autres entreprises associées aux contrats

Sept entreprises sont associées dans les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction : la sud-coréenne Hyundai Engineering & Construction, l'italienne Maire Tecnimont, la filiale saoudienne de la chinoise Sinopec Engineering, ainsi que quatre sociétés saoudiennes. Ce nouveau complexe, baptisé « Amiral », dépendra du site existant à Jubail, sur la côte orientale du pays, et devrait commencer à vendre sa production à partir de 2027.

« Cette expansion est essentielle dans le cadre des objectifs de croissance et de diversification du royaume », a estimé le patron d'Aramco, premier exportateur de brut au monde.

Du côté de TotalEnergies, vivement critiqué en France pour l'empreinte climatique et environnementale de ses activités, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a vanté « les engagements sociaux et environnementaux » inclus dans le projet, qui « renforce la relation développée entre les deux entreprises depuis des décennies ». Sur un total de 11 milliards de dollars prévus d'investissement, 4 milliards de dollars viennent des fonds propres d'Aramco (62,5%) et de TotalEnergies (37,5%).

(avec AFP)