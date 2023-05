TotalEnergies installe à Metz sa première station-service 100 % électrique

L'inauguration à Metz, mardi 16 mai, de la première station 100 % électrique témoigne de l'émergence d'un nouveau modèle d'exploitation des stations-services chez TotalEnergies. Dotée de huit points de recharge ultra-rapides (300 kilowatts), mais privée des traditionnelles pompes à essence, la nouvelle station se situe dans le quartier de Saint-Privat, proche du centre de Metz. Son aménagement a mobilisé un investissement de 2 millions d'euros : les cuves à carburant existantes ont été neutralisées, les pistes ont été redessinées. Pour nourrir ses bornes de recharge haute puissance, l'énergéticien a dû installer un transformateur.

L'infrastructure autorise la recharge de tous les types de véhicules électriques commercialisés actuellement sur le marché européen, y compris les modèles les plus énergivores au moment de la recharge tels que le Porsche Taycan. Sur des plus petites voitures, la puissance de charge s'adapte automatiquement. Selon le type de véhicule, le client retrouve une autonomie de 100 kilomètres en six minutes, ou une batterie rechargée à 80 % en une vingtaine de minutes.

Un maillage national

Après avoir inauguré sa station 100 % électrique à Metz, TotalEnergies entend accélérer le déploiement de stations du même type pour atteindre 15 unités à la fin de l'année 2023. Cinq sites sont déjà en cours d'aménagement à Montpellier, Marseille, Nîmes, Lyon et Nantes. L'offre 100 % électrique s'accélèrera en 2024 et 2025, pour atteindre une centaine de stations dans deux ans et demi. « Le process de reconversion nécessite des autorisations pour la reconstruction de stations-service existantes, situées dans des zones urbaines. Entre la décision de reconvertir une station à l'électrique et sa mise en service, il se passe en moyenne deux ans », précise Pierre-Emmanuel Bredin, directeur du réseau TotalEnergies. En 2025, l'énergéticien prévoit 500 sites de recharge électrique haute puissance en France, soit 200 stations sur autoroutes ou voies rapides et 300 stations dans les villes ou zones de transit. Un tiers d'entre elles seront 100 % électriques.

Déploiement prioritaire dans les ZFE

« Il est essentiel d'adapter nos stations-service à l'offre en nouvelles énergies », explique Gilles Pouret, directeur régional de TotalEnergies dans le Grand Est. « Nous déploierons ces stations en priorité dans des agglomérations concernées par les ZFE (zones à faibles émissions) », annonce Pierre-Emmanuel Bredin, qui confirme la volonté du groupe d'« accompagner les clients dans la volonté de réduire leur empreinte carbone ».

« Pour déterminer le lieu d'implantation de ces stations 100 % électriques, il faut être cohérent. Metz Saint-Privat est une zone d'habitat avec des immeubles où il existe peu de possibilités pour des bornes individuelles », a observé Gilles Pouret. Les emplacements urbains doivent aussi permettre le report, pour des utilisateurs de voitures à moteur thermique, vers une station traditionnelle assez proche.

Les aspects techniques originaux des nouvelles stations se doublent, dans le cas des stations 100 % électriques, de questions inédites sur les services annexes à fournir aux clients. Un premier test a été effectué par TotalEneregies depuis mai 2021, dans un démonstrateur implanté à La Défense près du siège social de l'énergéticien. Les premières leçons ont été retenues : les emplacements ne doivent pas être trop petits. « Les places pour le stationnement sont plus longues qu'à l'accoutumée. Nous prévoyons 7 mètres afin de permettre aux conducteurs de tous les types de voitures d'installer correctement le câble de recharge, qui peut se connecter soit à l'avant soit à l'arrière du véhicule », rapporte Pierre-Emmanuel Bredin.

Occuper les automobilistes qui s'ennuient pendant la recharge

Comment occuper l'automobiliste pendant son temps d'attente, jusqu'à sept fois plus long que lorsqu'il effectuait son plein d'essence ? « Nous avons observé nos clients et interrogé des passionnés de voitures électriques. La plupart restent dans leur voiture et attendent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous avons appris qu'ils aimaient s'occuper en passant l'aspirateur dans l'habitacle de leur voiture. Nous allons donc proposer ce service », promet Pierre-Emmanuel Bredin.

TotalEnergies aménagera aussi des salons ou des espaces d'attente agréables, équipés de wiki et de distributeurs de boissons. Sur le modèle de ses stations multi-énergies présentes sur les autoroutes et voies rapides, les futures stations 100 % électriques pourront proposer une offre de snacking sucré et salé, sous sa marque propre Café Bonjour. Des partenariats commerciaux avec des enseignes de restauration rapide restent pour l'instant réservés aux stations d'autoroute.

TotalEnergies a également observé les habitudes de recharge de ses clients qui roulent en voiture électrique ou hybride. « 80 % de la recharge s'effectue au domicile ou au travail. Les 20 % restants se répartissent entre les infrastructures publiques en voirie, les parkings publics et la grande distribution. Les stations-service ne représentent que 7 % de la charge », rapporte Pierre-Emmanuel Bredin.

La tarification de la recharge sur les bornes ultra-rapides de TotalEnergies s'établit actuellement à 0,62 euros pour un kilowattheure. Soit une dizaine d'euros pour parcourir 100 kilomètres à bord d'une voiture moyenne. « Ce tarif reflète les dépenses d'investissement et les immobilisations, avec une charge foncière assez importante en centre-ville », reconnaît Pierre-Emmanuel Bredin.