« Il faut faire évoluer l'image de l'industrie auprès des jeunes filles » (Frédérique Le Grevès, STMicroelectronics)

LA TRIBUNE - Comment expliquer la faible présence des femmes dans l'industrie ?

FRÉDÉRIQUE LE GREVÈS - De nombreux stéréotypes persistent et s'installent dès le plus jeune âge. C'est un enjeu de société et nous avons tous un rôle à jouer pour changer les perceptions. Dès l'école, les éducateurs de manière générale - les enseignants, mais aussi les parents - peuvent changer la donne, car malheureusement, aujourd'hui, on ne donne pas forcément aux jeunes filles l'envie de s'intéresser aux métiers de l'industrie.

Lire aussiJournée des droits des femmes : « Les femmes doivent devenir des sujets économiques autonomes » (Marie-Pierre Rixain)

Pourtant, la mixité, qu'elle soit de genre, d'âge, de formation ou de culture, est une richesse. J'ai beaucoup travaillé dans des milieux multiculturels et dès que l'on rassemble des personnes avec des parcours d'univers différents, mais qui ont un objectif commun, même si ce n'est pas toujours évident de parvenir à les faire travailler ensemble au début, le résultat est d'une grande richesse.

Aussi, la mixité, notamment de genre, permet de répondre au mieux aux clients qui sont aussi bien des hommes que des femmes. J'ai pu le constater lorsque j'ai travaillé dans l'industrie automobile, car nous avions des acheteurs, mais aussi des acheteuses, et d'ailleurs, ce sont souvent les femmes qui avaient le dernier mot au moment de finaliser l'achat. Cette mixité, c'est quelque chose que j'ai perpétué au sein de mes équipes.

Comment y remédier ?

Il faut montrer que les métiers de l'industrie sont des métiers à impact. Or, justement, lors de forums tels que Global Industrie ou encore le French Fab par exemple, les jeunes femmes que nous rencontrons nous posent très souvent des questions sur l'impact et le sens de ces parcours professionnels, elles sont très concernées par la valeur ajoutée qu'elles vont avoir dans leur futur emploi.

Lorsque j'ai repris la présidence du collectif IndustriELLES, j'aurais pu lancer des groupes de travail pour réfléchir à des solutions. Mais aujourd'hui, le temps est celui de l'action ! On connaît le problème et ses solutions. Il faut pouvoir dès le plus jeune âge attirer les jeunes filles vers les mathématiques, la physique et la chimie pour qu'elles se tournent de plus en plus vers les écoles d'ingénieurs puis vers l'industrie.

Lire aussiEntreprenariat : pourquoi les femmes sont-elles moins présentes ?

Qu'est-ce qu'IndustriELLES ?

IndustriELLES a pour objectif de mobiliser des femmes, mais aussi des hommes, de techncien(nes) à cadres supérieur(e)s ou dirigeant(e)s, sur tout le territoire national, pour agir en faveur de la mixité dans l'industrie. Pour cela, il faut faire évoluer son image auprès des jeunes filles afin de leur donner envie et de leur faire comprendre tout ce qu'elle peut leur apporter. Ainsi, l'industrie est un pilier essentiel de l'économie et elle joue un rôle clé dans la transformation digitale et la transition énergétique, des enjeux sociétaux majeurs qui parlent à toutes les générations. Et puis, l'industrie recrute !

Nos objectifs sont simples : recruter 5.000 membres, hommes ou femmes, pour le collectif sur LinkedIn, 30 ambassadrices réparties sur toute la France pour intervenir dans les médias, lors de conférences et sur les réseaux sociaux, et intervenir dans 7.000 collèges en France, soit 5.000 classes rencontrées lors des heures découvertes entre la cinquième et la troisième, et enfin, 100 femmes mentores et 100 filles mentorées. Ce sont des objectifs précis, de petits pas, mais c'est avec beaucoup de petits pas qu'on peut réussir à faire de grandes choses.