ArcelorMittal chute en Bourse après l’accident mortel survenu dans une de ses mines au Kazakhstan

C'est l'accident le plus mortel de l'histoire du Kazakhstan depuis l'indépendance de l'Union soviétique. Samedi 28 octobre, une explosion dans une mine d'ArcelorMittal de ce pays d'Asie centrale a coûté la vie à 45 mineurs. Ce lundi 30 octobre, le groupe minier ArcelorMittal chutait dès lors autour de 5% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. A rebours des autres entreprises du secteur. Dans le détail, l'action chutait de 5,01% à 20,02 euros vers 9 heures, dans un marché en hausse de 0,40%, soit une perte de près de 18% depuis le 1er janvier.

Immédiatement après l'annonce de l'accident samedi matin, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a ordonné de « mettre fin à la coopération » avec le groupe. Et en présence des familles des victimes à Karaganda samedi, il a qualifié ArcelorMittal de « pire entreprise de l'histoire du Kazakhstan du point de vue de la coopération avec le gouvernement ».

Vers une nationalisation de la filiale locale

Cet accident dans la mine Kostenko à Karaganda (centre) s'ajoute à une longue liste de drames déjà survenus dans des sites kazakhs d'ArcelorMittal. Elle a poussé le gouvernement à annoncer un accord pour nationaliser la filiale locale du géant mondial de l'acier. Le groupe minier a confirmé samedi un accord préliminaire pour transférer la propriété de sa filiale à l'Etat.

« ArcelorMittal peut confirmer que les deux parties ont (...) récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à la République du Kazakhstan », indique dans un communiqué le géant mondial de l'acier, qui précise « s'engager à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais ».

La filiale kazakhe, ArcelorMittal Temirtaou, a cependant précisé dimanche avoir signé « la semaine dernière » cet accord. Le nouveau directeur nommé par le gouvernement, Vadim Bassine, a assuré dimanche que les garanties sociales seraient maintenues et même améliorées, alors que l'entreprise paie des salaires supérieurs à la moyenne régionale.

De son côté, ArcelorMittal exploite huit mines de charbon au Kazakhstan en 2022, avec des réserves estimées à 208 millions de tonnes, selon son Fact Book. Les mines d'acier de l'entreprise dans le pays ont produit 2,7 millions de tonnes d'acier près de 6% de sa production totale.

Depuis 1991, 200 mineurs ont perdu la vie au Kazakhstan

Depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, environ 200 mineurs ont perdu la vie au Kazakhstan, l'immense majorité dans des sites d'ArcelorMittal, l'accident le plus mortel jusqu'à celui de la mine Kostenko ayant eu lieu en 2006. Au total, 41 mineurs avaient été tués dans la mine Lénine. L'arrivée en 1995 du groupe au Kazakhstan, qui exploite une quinzaine d'usines et de mines dans le centre de l'ex-république soviétique, a d'abord été porteuse d'espoir dans le marasme socio-économique ayant suivi la chute du communisme.

Mais le manque d'investissements et les normes de sécurité insuffisantes ont fait l'objet de maintes reprises critiquées par les autorités, tandis que les syndicats appelaient régulièrement à un contrôle plus strict du gouvernement. Et ce, bien qu'ArcelorMittal ait assuré dimanche avoir ces dernières années « déployé de nombreux efforts pour renforcer la sécurité ». Après le drame, les sauveteurs ont prévenu la veille que les chances de retrouver des survivants étaient très faibles, en raison de l'absence de ventilation dans la mine, de la faible autonomie des respirateurs d'urgence pour mineurs et de la puissance de l'explosion, qui s'est propagée sur deux kilomètres.

(Avec AFP)