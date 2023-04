Chimie : vers un nouveau repli de la production industrielle en 2023 après un recul de 3,3% l'an passé

Sans surprise, la chimie a souffert du choc de la guerre en Ukraine, et de l'explosion consécutive des prix du gaz et de l'électricité dont elle est grande consommatrice. L'industrie chimique française a ainsi vu sa production dégringoler de 3,3% l'an dernier en France, après avoir connu un rebond de 5,8% en 2021 sur fond de reprise post-Covid.

Lire aussiPour ou contre : l'UE doit-elle autoriser des subventions massives pour soutenir son industrie face aux Etats-Unis ? (Anne-Sophie Alsif face à Sarah Guillou)

Ce recul est toutefois moins important que la moyenne européenne, grâce à la solidité de l'activité dans le secteur des savons et des parfums qui ont affiché de fortes croissances. Chez nos voisins, l'emblématique chimie allemande a subi une dégringolade de 11,9% du prix de sa production l'an dernier, quand elle était de -6,2% sur l'ensemble de l'UE.

Faible confiance chez les industriels

Au-delà des prix de l'énergie, les groupes tricolores ont dû faire face à une l'inflation généralisée et à des incertitudes quant à la demande mondiale. Autant de difficultés qui demeurent cette année. « L'année 2023 devrait être à nouveau difficile pour la chimie (...) la dynamique qu'on avait connue jusqu'à maintenant pourrait s'essouffler », a expliqué mardi le président de l'association France Chimie, Luc Benoit-Cattin, lors d'une conférence en ligne.

« On a plutôt un niveau bas de confiance de nos adhérents », avec un tiers d'entre eux qui « anticipent une réduction des investissements ou un gel des recrutements », a ensuite poursuivi le responsable de l'organisation interprofessionnelle qui regroupe 1.200 entreprises du secteur en France et 225.000 salariés. En conséquence, France Chimie s'attend à un nouveau repli de la production en 2023

Le syndicat du secteur s'inquiète du déficit de compétitivité de l'Europe qui « s'amplifie » en raison du plan massif de soutien aux industries vertes made in USA de 400 milliards de dollars, l'inflation reduction act (IRA), lancé par Joe Biden, au moment où les Etats-Unis profitent d'un coût de l'énergie défiant toute concurrence européenne.

Prix de l'énergie au plus bas aux Etats-Unis

Le prix d'un kilo d'hydrogène décarboné produit aux Etats-Unis et vendu en Europe s'élève ainsi à « 2 euros du kilo » alors qu'il faut « 7 euros en Europe » pour produire un kilo d'hydrogène décarboné, en raison notamment des prix de l'énergie, selon France Chimie.

« Même avec un prix de l'électricité normalisé autour de 50 euros du megawattheure, nous serions toujours à 4 euros du kilo en Europe, nous aurions toujours un écart de compétitivité », a déploré son président.

Lire aussiPlan Biden : une pluie d'investissements européens tombe sur le sol américain

Luc Benoit-Cattin exhorte les responsables européens à mener la « réforme cardinale du marché de l'électricité en Europe ». L'industrie chimique française a elle seule a chiffré ses besoins à 7 Twh supplémentaires d'énergie pour faire tourner son activité en 2030, soit +30% de consommation par rapport à aujourd'hui.