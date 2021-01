« Le contexte du Covid a décomplexé les entrepreneurs », François-Xavier Combe (Easyblue)

LA TRIBUNE - Est-ce le bon moment, en pleine crise sanitaire et économique, pour créer son entreprise ?

FRANCOIS-XAVIER COMBE - Il y a des pans de l'économie qui sont très touchés et pour lesquels ce n'est évidemment pas le bon moment, comme les bars ou les restaurants. En revanche, la crise a montré l'intérêt de beaucoup d'autres activités, notamment dans le digital et le conseil. Car le monde a changé plus vite que prévu - on parlait auparavant de transformation digitale d'ici cinq à dix ans, la crise nous a fait gagné cinq ans en une année - et plein de nouveaux métiers ont émergé, de même que des besoins de transformation de notre société au numérique.

Quels secteurs s'en sortent jusqu'ici le mieux pour se lancer ?

Tout ce qui tourne justement autour du digital. Il est vrai que c'est un grand mot, puisqu'à l'intérieur il y a des métiers allant de la création au développement en passant par le conseil. Dès le premier confinement, toutes les entreprises se sont tournées vers la digitalisation pour continuer à faire marcher leur business. Or, il faut des gens capables de réaliser ces tâches. Il y a donc des besoins de consultants et de spécialistes qui sont apparus. On rappellera également la pénurie de développeurs en France.

Il y a eu également des besoins importants dans les métiers du transport et dans la livraison à domicile....