« Les entreprises ont tout à gagner à hybrider leurs modes d'organisation »

LA TRIBUNE: Pourquoi écrire un livre sur l'hybridation, alors que ce terme renvoie généralement à l'automobile ?

GABRIELLE HALPERN: L'hybride, c'est ce qui est multiple, flou, mélangé, combiné, hétéroclite, un peu contradictoire ; c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Le monde a toujours été un peu hybride, mais nous assistons aujourd'hui à un phénomène d'hybridation accélérée.

Prenez les villes : les projets de végétalisation se multiplient, les fermes urbaines, les potagers, les élevages d'animaux sur les toits des bâtiments se développent au point que la frontière entre les villes et les campagnes tend à devenir de plus en plus ténue. Cette hybridation de la nature et de l'urbanisme se fait parallèlement à celle des produits et des services proposés par les entreprises.

Si nous étions avant dans une société industrielle et que nous sommes passés à une société de services, il devient difficile aujourd'hui de distinguer les deux et ils s'hybrident dans ce que l'on pourrait appeler une société des usages ou des relations. Les écoles, les universités, les laboratoires de recherche, les entreprises privées, les administrations publiques commencent à collaborer de manière plus étroite - c'est la logique de la Silicon Valley aux États-Unis ou de l'Institut de technologie d'Israël, le Technion - ; ce qui accroît le nombre de formations multiples et chamboule les modèles organisationnels.

La Covid-19 a accentué ces hybridations, en métamorphosant les manières de travailler à distance et en présentiel. Les objets n'échappent pas à la règle et s'hybrident également : votre téléphone, pour prendre l'exemple le plus trivial, est aussi un réveil, une radio, un scanner et un appareil-photo. Il est paradoxalement, et tout à la fois, un espace-temps de loisir et de travail.

Les territoires voient se multiplier les « tiers-lieux » : des endroits insolites qui mêlent des activités économiques de services, avec de la recherche, des start-ups, de l'artisanat, de l'innovation...