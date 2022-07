Livraison à vélo : Just Eat classé comme meilleur en matière de conditions de travail

En France, parmi toutes les plateformes de livraison à vélo, les meilleures conditions de travail sont assurées par Just Eat. C'est ce qui ressort d'un classement publié vendredi par une école de commerce et réalisé dans 25 pays sous la tutelle de l'université britannique d'Oxford. Just Eat obtient la note de 8/10, devant les Coursiers Nantais (7/10), puis Uber Eats, Deliveroo, Stuart et Naofood (4/10 chacun).

Ce résultat est notamment dû au choix de la plateforme, remontant à 2020, d'offrir à tous ses livreurs un statut salarial, alors que le secteur est dominé par le travail indépendant, explique Audienca, qui a piloté le classement dans l'Hexagone, dans un communiqué cité par l'AFP.

Mais si l'entreprise devait "mettre en œuvre sa décision récente de ne conserver le statut salarié de ses travailleurs que dans les sept plus grandes villes de France", sa note pourrait "sensiblement baisser à l'avenir", mettent en garde les auteurs de l'étude.

Pas de couverture en cas de maladie chez Uber Etas, Deliveroo et Stuart

Cinq critères ont été pris en compte dans le classement: la rémunération, les conditions de travail, les contrats, le management et la représentativité des livreurs.

Uber Eats, Deliveroo et Stuart, les plus gros acteurs de la livraison en France, sont bien notées quant à leur management et leur politique anti-discriminations. Mais "il n'a pas été possible de prouver que les livreurs recevaient une rémunération équitable" et leur statut "ne leur permet pas de couverture ni de maintien de salaire en cas d'accident ou de maladie", relève le communiqué.

Seulement six acteurs classés

Certaines plateformes comme Uber, Helping ou Gescop ont toutefois dû être exclues de l'enquête en raison de la "la difficulté à réaliser les entretiens avec les dirigeants (...) et/ou avec les travailleurs", a précisé un porte-parole Audencia à l'AFP. Seulement six acteurs sont dont présents dans cette première édition du classement, qui devrait intégrer plus d'entreprises les prochaines années.

L'étude relève également que les conditions de travail des livreurs sont très différentes d'un pays à l'autre.

(Avec AFP)