Pas de Ricard cet été dans les rayons ? Leclerc brandit la menace en pleine négociation avec Pernod Ricard

Michel-Edouard Leclerc a annoncé lundi n'être « pas sûr » que les produits issus de Pernod Ricard soient disponibles cet été dans les magasins du leader des supermarchés français. « Ça montre que ce n'est pas si simple de négocier même pour un grand distributeur, avec Ricard qui est le roi de la marge et du profit dans son secteur et qui peut se passer pendant un an de vendre chez E. Leclerc », a expliqué Michel-Edouard Leclerc, à BFM/RMC.

Ce désaccord commercial, qui dure depuis six mois, arrive dans un contexte marqué par la demande de Bercy aux géants de la grande distribution et aux industriels de renégocier leurs prix pour les baisser. Bruno Le Maire avait notamment pointé du doigt, en avril sur RMC, les fournisseurs de ces enseignes, qui profiteraient de l'inflation pour gonfler leurs marges, et qui obligent les distributeurs à augmenter les prix. « Nous ne laisserons pas les grands industriels faire des marges indues ou des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser », avait-il affirmé, avant d'exhorter les grands groupes de l'agroalimentaire à « revenir à la table des négociations avec les distributeurs ».

Le même désaccord en 2019

A ce stade, on observe un arrêt de l'approvisionnement et une disparition progressifs des produits de la marque Pernod Ricard dans les magasins Leclerc. Pour rappel, la marque fournit des produits tels que Ricard, Ballantine's, Suze, Havana Club et Jameson.

Un désaccord similaire entre ces deux géants avait déjà eu lieu en 2019. Pernod Ricard et E. Leclerc n'étaient pas arrivés à trouver un accord tarifaire. En conséquence, le leader français de la distribution alimentaire avait momentanément enlevé tous les produits de la marque du groupe de spiritueux dans ses magasins. Ce différend avait duré plus de deux mois avant de voir les produits revenir progressivement dans les rayons.

La crédibilité de Leclerc en jeu

Michel-Edouard Leclerc, qui est prêt à supprimer les produits Ricard de ses magasins cet été, menace d'en finir « chez le médiateur », même s'il est conscient que « E. Leclerc a plus à perdre (que les industriels, ndlr) en termes de chiffre d'affaires à ne pas avoir de Coca ou de Ricard » dans ses supermarchés. « Mais en termes de crédibilité auprès de nos clients ce n'est pas bon non plus d'avoir du Ricard trop cher », a-t-il déclaré.

De son côté, Pernod Ricard, s'est montré mercredi « confiant » et a indiqué à l'AFP « travailler activement » pour trouver une solution « dans les plus brefs délais » afin de reprendre un fonctionnement normal.

(Avec AFP)