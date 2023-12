Les fans de ski veulent partir cet hiver

À quelques jours des vacances de Noël, l'envie de changer d'air titille les Français. Et, pour ceux, certes peu nombreux, qui sont habitués à partir aux sports d'hiver (environ 13 % déclarent s'y rendre chaque année, 34 % une fois de temps en temps, d'après une étude Ipsos de 2022), le faible enneigement enregistré pendant la saison 2022-2023 n'a pas entamé leur détermination. Pour le Club Med, qui a orchestré il y a une vingtaine d'années un virage stratégique vers le haut de gamme, cette clientèle est son cœur de cible. Le spécialiste des vacances tout compris a nettement développé son offre hivernale depuis son premier village ouvert en Suisse en 1957, avec désormais 22 resorts dans le monde, dont 14 dans les Alpes. Et pour mieux cerner les attentes des fans de séjour à la montagne, le groupe commande chaque année un sondage.

Selon la version 2023 de l'enquête, réalisée par l'institut CSA (échantillon de 1 007 personnes), 60 % d'entre eux prévoient de prendre des vacances au ski cet hiver, dont 47 % en famille. « Le désir de partir reste intact, note Anne Browaeys, directrice générale des marchés Europe-Afrique du Club Med. Même si, à la mi-septembre, 66 % de ceux qui avaient l'intention de réserver ne l'avaient pas encore fait. Cela correspond à une tendance croissante aux deux extrêmes que nous constatons depuis quelques années : de plus en plus de clients réservent très tôt, tandis que ceux qui s'y prennent à la dernière minute sont également de plus en plus nombreux. »

Des séjours écoresponsables

À la veille de la saison, la dirigeante dévoile que les ventes auprès de clients français ont augmenté de 4 % par rapport à la précédente. Et de 5 % pour la période de Noël au jour de l'an. « L'hiver 2023-2024 s'annonce déjà excellent », se félicite-t-elle. La hausse atteint 7 % pour les clients belges, une catégorie importante pour le groupe. Car si les Français demeurent majoritaires, avec 37 % des ventes, les Britanniques suivent (14 %). Puis les Brésiliens (13 %), de plus en plus nombreux depuis une quinzaine d'années. Ces derniers présentent en outre l'avantage de réserver des séjours hors des périodes de vacances scolaires européennes. Les Belges représentent 9 % des GM (« Great Members »).

Face à la crainte d'un manque de neige (61 % des personnes interrogées le citent comme « un frein au départ »), le groupe a pérennisé une mesure testée l'an dernier : la garantie « sérénité neige ». « Dans les Alpes, nous nous engageons à relocaliser nos clients dans un autre resort si le domaine skiable est fermé à plus de 50 % faute d'enneigement suffisant pendant au moins deux jours, sans supplément de coût, même si la chambre est de catégorie supérieure », détaille Anne Browaeys.

Autre enseignement du sondage, la prise en compte des critères RSE par les clients, puisque 86 % se disent « sensibles » aux efforts faits par les hébergeurs dans le domaine écoresponsable. Concernant les séjours alpins, l'un des atouts des resorts réside dans leur accessibilité en train, ce qui permet de limiter le recours à l'avion ou à la voiture. L'entreprise rénove d'autre part l'intégralité de ses sites au fur et à mesure (celui de Val-d'Isère vient de rouvrir, tandis que le resort de Serre Chevalier sera rénové dans quelques mois), en consacrant une part significative des coûts à la diminution de la consommation énergétique.